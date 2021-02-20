Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı

Dünya genelinde çocukların yüzde 40'ının pasif içiciliğe maruz kaldığı, yüzde 28'inin ise bu sebeple hayatını kaybettiği bildirildi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Danışmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 1,1 milyar kişinin sigara kullandığını söyledi.