Üstün: “İstifalar kongre iklimi ve rekabet kaynaklı”

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi Ankara İl Teşkilatı geçtiğimiz günlerde toplu istifa ile gündeme gelmişti. Çok sayıda partili ve İl Başkanının istifasının ardından yeni teşkilatlanma gerçekleştirildi.

Ankara’daki yerel basın mensupları ile bir araya gelen Feramuz Üstün yeni teşkilat ve güncel siyasi konular hakkında açıklamalarda bulundu. Eski yönetimin istifa etmesini kongre ikliminden kaynaklanan çekişme olarak ifade etti. Üstün: “Kongre süreçlerinde yaşanabilecek, rekabet ortamından kaynaklanan ve kongre ikliminden kaynaklanan çekişmelerden neticelenen bir atmosferi öyle bir hale getirdi ki, gittiğimiz bir çok yerde arkadaşlarımız soruyor. ‘Ankara İl Teşkilatı’na ne oldu’ aslında bir şey olmadı” dedi.

SALGIN DÖNEMİNE RAĞMEN GELEN GAZETECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Feramuz Üstün pandemi nedeni ile açık alanda yaptıkları toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti. Üstün: “Özellikle Ankara’mızla ilgili Türkiye’nin diğer şehirlerinden daha da fazla salgın yaşadığımızı dillendirildiği bir dönemde Ankara’da böyle bir programda sizlerin de katılımı için teşekkür ediyoruz. Maalesef böyle bir ortam yaşıyoruz. İnşallah toplum olarak, ülke olarak, bütün insanlık olarak biran önce atlatırız bunu diye düşünüyorum. Hepimizin duası temennisi bu ama aynı zamanda da dikkatli olmamız gerekir, onun için kapalı bir mekânda bir otelde salonda yapmaktan ziyade açık alanda yapmamızın daha sağlıklı olacağını düşündük. Elimizden geldiği kadar kurallara kaidelere uyalım diye.” dedi.

Kuruluş aşaması hakkında da bilgi veren Üstün sözlerine şöyle devam etti; “Gelecek Partisi’ni bizler 153 kurucu arkadaş olarak 2019’un 13 Aralık’ında bakanlığa kuruluş dilekçemizi vererek resmi olarak kurduk. Çok zor şartlar olduğunu biliyorduk. Çok zor ortam olduğunu biliyorduk. Kuruluş dilekçesini verenlerden birisi de bendim. O şartlar o atmosferi biliyorduk. Biz partimizi kurduktan sonra bizi tebrik edenlerin tamamına yakını partimizin toplumda ne karşılık bulacağı, ne yapacağından ziyade partinin kurulabiliyor olması, bu partiyi kurmaya cesaret edilmiş olması dâhil takdire şayandır diye tebrik telefonları aldık.”

‘HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK’

Parti kuruluşunun ardından bazı partililerin istifa etmesini de değerlendiren Üstün siyasetin zorlu bir yol olduğunu belirtti. Üstün: “ Bizimle beraber yola çıkan arkadaşlarımızı çok önemli bir şekilde elini taşın altına attığını, cesaretle o işin altına girdiklerinin farkındayız. Sadece Genel Merkez Kurucularımız değil, illerimizde ve ilçelerimizde bin bir çeşit baskıya maruz kalarak ve bizimle beraber yol yürümeye karar vermiş arkadaşlarımızın ne fedakârlıklar içinde olduklarını bilerek bu yola çıktık. O zamanlarda Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi ‘biz zor bir yola çıkıyoruz, dikenli bir yola çıkıyoruz, ayağını seven gelmeyecek’ onun için bazen Ankara teşkilatımızda da olduğu gibi, bazen istemediğimiz şeyler olabiliyor.” dedi.

Siyasi rekabet yüzünden istifaların her partide olabileceğini vurgulayan Üstün sözlerine şöyle devam etti; “Ama üzücü olan şu bütün arkadaşlarımız burada İlçe Başkanlarımız burada, İl Yöneticilerimiz burada topu topu 3 tane İlçe başkanımız ki yönetimleri duruyor. 10 tanede il yönetiminden arkadaşımız istifa etmiş. Rekabet ortamından kaynaklanan ve kongre ikliminden kaynaklanan çekişmelerden neticelenen bir atmosferi öyle bir hale getirdi ki, gittiğimiz bir çok yerde arkadaşlarımız soruyor. ‘Ankara İl Teşkilatı’na ne oldu’ aslında bir şey olmadı. En azından Gelecek Partisi diye bir partinin kurulmuş olduğunu istifalarla tescil etmiş oldu haber konusu oldu. Ben onlardan birisine de söyledim bundan sonra dikkatli olun size haber yaptırmak için il başkanlarımızı istifa ettirip bir saat sonra geri alacağız.”

GAZETECİLİĞE VURGU YAPTI

Gazeteciliğin toplum hayat verdiğini ifade eden Üstün gazetecilerin toplumun en önündeki insanlar olduklarını ifade etti. Üstün: “ Sizler gazetecisiniz arkadaşlar bu hayat geliyor geçiyor, gazeteciler kimlikleri ile bu toplumun en önündeki insanlar olarak kalıyor. Sizlersiniz yön veren siyasetçiye, devlet adamına da idareciye de yön veren, doğruyu ve yanlışı gösteren, göstermesi gereken topluma öncülük yapabilecek, ufkunu açabilecek haberleri yapması gereken sizlersiniz. Ben size özellikle yerel medyamız bu anlamda çok zor şartlarda çok önemli bir görev yapıyorsunuz. O yüzden sizlerin çok özel bir yerinizin olduğunu bütün toplum ve kamuoyu bu son zamanlarda anladı. Özellikle bu süreçte anladı.” dedi.

YAPILAN ANKETLERİ HATIRLATTI

Özellikle ekonomik durum hakkında yorumlarda bulunan Üstün gençler üzerinden hükümete eleştirilerde bulundu. Üstün: “ Maalesef gençlerimizin son yapılan anketlerde hepimiz görmüşüzdür, biz partiyi kurarken de inanın sadece bu duygu ile yola çıkmıştık genel başkanımızla. Ben genel başkanımız Başbakan olduğu dönemde de yanındaydım. Milletvekili olarak yanındaydım. Bugün yaşadığımız ne kadar sıkıntı varsa, yaşanmasın diye sayın genel başkan AK Parti’nin içerisinde Başbakan olarak mücadele ederken, ya memlekete fedakârlık yaptırmak zorunda kalacaktı ya da ben fedakârlığı deyip Başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalacaktı. Millete fedakârlık yaptırmayacağız biz yapacağız deyip bu yolu tercih ettiği zaman da bu ülke bu zaman ki yaşanan sıkıntılar yaşanmasın diye Sayın Başbakanımız zor durumlara düştü.” dedi.

‘AHMET DAVUTOĞLU ŞURADA YOLSUZLUK YAPTI KİMSE DİYEMEZ’

Ankara İl Başkanı Feramus Üstün geçmişte Başbakanlık yapan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu hakkında kimsenin yolsuzluk yaptı diyemeyeceğini ifade etti. Üstün: “ Dikkat ederseniz Sayın Başbakanımızın, Başbakanlık döneminde Ahmet Davutoğlu şurada şu yolsuzluğu yaptı. Şurada şunu yaptı. Şuna müsaade etti. Şuna göz yumdu diye hiç kimse bir şey söyleyemez. Sadece afaki şeylerden Türkiye Cumhuriyeti devletinin almış olduğu kararları uygulamaktan başka hiçbir şeyi olmamış sadece afaki şeylerle suçlamışlardır.” dedi.

Ankara teşkilatında yaşananlar sonrasında Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından bu göreve getirildiğini ifade eden Üstün sözlerine şöyle devam etti; “ Sayın Genel Başkanımızın Ankara’da ki bu teşkilatımızda olan hadiseden sonra beni görevlendirmesinin ardından gerek İlçe Başkanlarımız gerek İl Yöneticisi arkadaşlarımız, Genel Merkezd ki arkadaşlarımızda yoğun bir Ankara Teşkilatımızla araziye çıktık. Gerçekten milletimiz ne diyor ne düşünüyor? Pazarlarda insanlarımız ne düşünüyor, esnafımızın durumu ne diye. Şunu gördük ki o iftiraların o karalamaların en ufak bir etkisi olmamış. Yüzde 1 bile etkisi olmamış inanın milletin büyük bir çoğunluğunun dediği şudur; ‘Evet Gelecek Partisi cesaretle çıktı ve bize en azından bir ümit oldu tamamen ümidimizin bittiği bir dönemde bize ümit oldu’ dedi. Arkadaşlar anketleri takip ediyoruz bizim tek derdimiz amacımız milletimiz olması lazım.”

BEYİN GÖÇÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Gençler arasında işsizlik rakamlarını ve yapılan anketler sonrasında gençlerin yüzde 77’sinin yurt dışında kalmak istediğini iddia eden Üstün şunları aktardı; “ Gençlerimizin yüzde 77’si başka bir ülkede turist olarak gidip gelmeyi düşünmüyor, fırsatım olursa tamamen bu ülkeyi terk ederim diyor. Bu ülke terk edilecek ülke değil bu ülke cennet yaşanacak bir ülke. Zenginlikler içerisinde gençlerimizin dünyayı gidip gezmesi hasretle gelip kucaklaşmasını beklediği bir ülke bu ülke. Onun için biz bu ortamı gençlerimize ulaştırmak için bu yola çıktık. 83 milyonun kardeşliğini tesis etmek için yola çıktık. Öyle bir atmosfere geldik ki maalesef gençlerimiz yüzde 77’i yine şunu söylüyor; ‘ ben yetenekle torpil arasında kalırsam, yetenekli olmam bilgili olmam beni hiçbir şekilde avantajlı hale getirmiyor. Beni sadece torpil kurtarır’ diyor biz çok net şekilde açık şekilde gençlerimize diyoruz ki bu memleketimize, bu vatanımıza dört elle hep beraber sarılalım bütün kökenleri ile bütün unsurları ile 83 milyon kardeş olarak bu memleketimize dört elle sarılalım.”

İktidara geldiklerinde torpili kaldıracaklarını ifade eden Üstün sözlerine şöyle devam etti; “ Biz mülakatı net şekilde kaldıracağız. Hiç kimse torpilinden dolayı işe girmeyecek. Hiç kimse başarısından dolayı işinden edilmeyecek, mağdur edilmeyecek. Buna gençlerimize söz veriyoruz. Genel Başkanımızın ve partimizin açık ve net taahhüdüdür. Gençler siz kendiniz belirleyeceksiniz başarınızı da başarısızlığınızı da, başka hiç kimsenin sizin üzerinizde etkisi olamayacak. Onun için var gücümüzle çalışmamız gerek olduğunu düşüyoruz.”

‘30 YILDIR ANKARA’DA MALİ MÜŞAVİRLİK YAPAN BİRİSİYİM’

Feramuz Üstün 30 yıldır Ankara’da mali müşavirlik yaptığını ancak ekonominin sadece pandemi nedeni ile daralmadığını iddia etti. Üstün: “ Ekonomi ile ilgili sanki pandemiden kaynaklı bir sıkıntı yaşıyormuşuz gibi atmosfer olgu oluşturulmaya çalıştırılıyor. Pandemiden öncede ben mali müşavirim 30 yıldır Ankara’da mali müşavirlik yapan birisiyim. Her kesimden esnafımızı, işçimizi, iş insanımızı yakından durumunu bilen birisiyim. Her geçen gün maalesef ekonomi ile ilgili sıkıntıya gidiyoruz. Bunları söylemekte dahi memleketimiz adına icap duyuyoruz ama her geçen gün daha da büyük sıkıntılarla karşılaşacağımıza dair gittikçe kanaat artıyor.Yüz binlerce insanımız milyonlarca gencimiz şuan işsiz durumda pandeminin de etkisi ile önceden de olan durgunluk daha da artınca milyonlarca gencimiz işsiz durumda, her üç eğitimli gencimizden biri işsiz şuanda. Bizim bunlara odaklanmamız lazım, bizim bunlarla ilgilenmemiz lazım.” dedi.

26 aydır Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sisteminin hayatta olduğuna dikkat çeken Üstün en kısa sürede parlamenter sisteme geçiş yapılması gerektiğini ifade etti. Üstün: “ 26 ay oldu her geçen gün Başkanlık Sistemi bizi kötüye götürüyor. Hem toplumsa olarak, zihin olarak, hem ekonomik olarak daha da bataklığa götürüyor. Hatırlarsak Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Bu kardeşinize yetkiyi verin bir ay sonra görün dolarında faizinde halini’ diye, geldiğimiz nokta ortada arkadaşlar. Onun için Başkanlık Sistemi denilen sistem bu ülke için çıkmaz yoldur. Bu ülkenin Başkanlık Sistemi ile Partili Cumhurbaşkanlığı ile gideceği bir yol bir yer yoktur. Çıkmaz sokaktır. Çıkmaz sokaktan da geriye adım atmak ileri gitmektir. Bu milleti düşünmek lazım. Biran önce parlamenter sisteme güçlü kuvvetler ayrılığının net şekilde ayrıldığı, herkesin görevini net olarak bildiği bir sisteme bütün toplum olarak yeniden geçiş hazırlıklarını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. “ dedi.

KONGRE TARİHİNİ AÇIKLADI

Ankara İl Başkanı Feramuz Üstün yapılacak kongrenin pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğini açıkladı ve tarih verdi. Üstün: “ Kongremizi 27 Eylül’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda, 5 bin kişilik salon tutuk kongremizi yapacağız. Sağlıkla ilgili genel bir kısıtlama getirilmezse pandemi şartlarına uygun yapacağız.” dedi.

Partilerinin tüm vatandaşlara açık olduğunu da aktaran Üstün şunları söyledi; “ Kirlenmiş olanları FETÖ ile PKK ile bağı olanları kesinlikle içimizde barındırmayız. Eğer olan olursa da gereğini yaparız. Tüm halkımızıda partimizin bayrağı altında toplanmaya bekliyoruz.”