Bağcılar Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Adanmış Ömürler’ programında konuşan senarist, gazeteci, yazar Üstün İnanç, “Yalnız Değilsiniz filminde oynamasın diye Zuhal Olcay’ı tehdit ettiler” dedi.

Senarist, gazeteci ve yazar Üstün İnanç, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Adanmış Ömürler’ programında hayata dair tecrübelerini gençlere paylaştı. Başörtülü bir kızın yaşadığı baskıyı anlattığı ‘Yalnız Değilsiniz’ isimli film için yapılan tehditlerden bahseden İnanç, “Başrol için Zuhal Olcay’ı düşünmüştük. Önce kabul etti ancak filmde oynarsan bir daha hiçbir filmde rol alamazsın diye tehditler alınca vazgeçti. Yetmedi sinema salonu sahiplerini de yayınlamasınlar diye tehdit ettiler” açıklamasında bulundu.

Topluma örnek çalışmalarıyla tanınmış isimlerin tecrübelerini paylaştığı ‘Adanmış Ömürler’ programının bu ayki konuğu senarist, gazeteci ve yazar Üstün İnanç oldu. Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi. 81 yaşındaki İnanç, gazetecilikten sanat hayatına kadar yaşadığı deneyimleri gençlere anlattı.

Şairlik macerasından bahseden İnanç, “Babam çok kültürlü bir insandı. Dönemin bütün kitapları onda vardı. Daha 12 yaşındayken bunların hepsini okudum. O zamanlar herkes gibi ben de şiire merak salmıştım. Etrafımdakiler de beni iyi yazıyorsun diyerek pohpohluyorlardı. Ne zaman ki Necip Fazıl Kısakürek’i tanıdım şiir diye yazdıklarımı toplayıp hepsini yaktım” dedi.

“SARHOŞ BİR POLİS BENİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERMİŞ”

1967 yılında Necip Fazıl Kısakürek’in”Sultan Abdülhamid Han” isimli oyununda Abdülhamid’i oynarken öldürülmeye çalışıldığını söyleyen İnanç, sözlerine şöyle devam etti:

“Abdülhamid’in hayatının son dönemlerindeki bir duasını canlandırdığımız sahne vardı, orada ben oynuyorum. Dua sahnesi vardı. Tam o sırada sarhoş bir polis beni öldürmeye karar vermiş. Bir sütunun kenarına gelmiş, beni öldürecek.Tam horozu kaldırıyor tık sesini duyan bir seyirci ondan hızlı davranıp silahı polisin kafasına dayamış. Böylece polis de bana ateş edememiş. Öyle sessizce almış başını gitmiş. Benim ve diğer seyircilerin o anda yaşananlardan haberi olmadı.”

İnanç, “Yalnız Değilsiniz” isimli romanını sinemaya uyarlarken yaşadığı sıkıntıları da şöyle anlattı:“90’lı yıllarda tiyatro sinema yapmak çok zordu. Manevi dönüşüm yaşayan başörtülü bir kızın inancı uğruna çevresinden gördüğü baskıyı anlatan bir film yapacaktık. Mesut Uçakan’la filmi yapmaya karar verdik. Başrol için Zuhal Olcay’ı düşünmüştük. Önce kabul etti ancak filmde oynarsan bir daha hiçbir filmde rol alamazsın diye tehditler alınca vazgeçti. Yetmedi sinema salonu sahiplerini de yayınlamasınlar diye tehdit ettiler. Bu bir oyuncu için en büyük tehdittir. Biz orda kötü bir şey yapmadık, toplumsal bir gerçeği anlattık.”