KLASIK OTOMOBIL TUTKUNU OLAN OZTEKIN,ISTANBUL KLASIK OTOMOBILCILER DERNEGI UYESIYDI
Ana Sayfa Güncel Haberler Usta oyuncu Rasim Öztekin klasik otomobil tutkunuydu
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