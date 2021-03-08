Usta oyuncu Rasim Öztekin klasik otomobil tutkunuydu

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre; market, manav, kasap, berber, kuaför, güzellik salonu, terzi ve ayakkabıcı gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde saat 07.00 ile 20.00 arasında açık olacak.