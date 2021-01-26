Üst geçitte intihara kalkıştı, itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü

Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da alkollü olduğu iddia edilen Canan K., üst geçide çıkarak, intihara kalkıştı. Kendisini boşluğa bırakan kadın, itfaiye ekiplerince açılan hava yastığının üzerine düştü. Sağlık durumu iyi olan Canan K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Üst geçidin korkuluklarına çıkan Canan K.’yi gören çevredekiler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kent merkezi yönü ulaşıma kapatılırken, araçlar ise yan yola yönlendirildi. Yanına kimsenin yaklaşmamasını isteyen Canan K.’nin kendisini sarkıtması üzerine itfaiye ekipleri, yola hava yastığı açtı. Kendisini boşluğa bırakan Canan K., hava yastığının üzerine düştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Canan K.’nin alkollü olduğu iddia edildi. Canan K., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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