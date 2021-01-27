Üst geçidi kullanmayan yayaya, minibüsün çarptığı anlar kamerada

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) – BURSA’da üst geçide rağmen yoldan geçmek isteyen yayaya,

minibüsün çarptığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yayanın şans eseri yaralanmadığı kazada minibüsteki yolcular, panik yaşadı.

Kaza, akşam saatlerinde, Bursa-Mudanya yolunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir yaya, üst geçide rağmen trafik akışının yoğun olduğu ana yoldan geçmek istedi. O sırada hızla gelen minibüsün sürücüsü, aniden karşısına çıkan yayayı görünce frene bastı. Yavaşlayan mnibüs, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen yaya, şans eseri yara almadı. Kaza anı, saniye saniye minibüsün güvenlik kameralarına yansırken, yolcular büyük panik yaşadı.

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