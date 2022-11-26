Üsküdar’daki baba evine şehit ateşi düştü

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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)-IRAK’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in, Üsküdar’da bulunan baba evine ateş düştü.

Irak’ın Kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Üsküdar’da bulunan baba evine ulaştı. Şehidin acı haberinin duyulması üzerine Üsküdar’da bulunan baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, eve Türk Bayrağı asıldı. Şehit teğmen Öztürkmen’in ailesinin talebi doğrultusunda, pazar günü Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

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MSB AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Duabey Onur ÖZTÜRKMEN şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz” denildi.(DHA)

