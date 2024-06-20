Kaza, saat 01.30 sıralarında Üsküdar D-100 Karayolu Altunizade mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine ilerleyen 4 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.