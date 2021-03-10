Üsküdar’da polisin “dur” ihtarına uymadılar, polis aracına çarpınca yakalandılar

Yılmaz OKUR, Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) ÜSKÜDAR’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polisin “dur” ihtarına uymayan içinde üç kişinin olduğu bir otomobil sürücüsü yaşanan kovalamaca sonucu Beylerbeyi’nde polis aracına çarpınca yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyetini olmadığı anlaşıldı. Ayrıca otomobilde bulunan üç kişinin de suç kaydının kabarık olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan kişilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari işlem yapıldı.

Olay saat 22.30 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Eski Çınar Sokak’ta meydana geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı’nda denetim yapan polis ekipleri Muhammet Ö.’nün kullandığı 34 DAS 844 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak içinde 3 kişinin olduğu otomobil sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri otomobili Beylerbeyi Mahallesi eski Çınar Sokak üzerinde sıkıştırdı. Girdiği sokağın polis tarafından kapatıldığını gören sürücü geri gitmek isterken arkasından gelen polis aracına çarptı. Polis aracına çarpınca daha fazla kaçamayan 3 kişi kıskıvrak yakalandı. Sürücü Muhammet Ö. ile birlikte Bahri Y. ve Cemal K. yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyeti olmayan sürücü hakkında trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılırken, yakalanan 3 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesildi.

Yaşananlara tanıklık eden Mustafa Şatıroğlu; “Gürültüden başka bir şey görmedim, duymadım. Birden bire zaten kalabalık polis geldi. Biz de seyrettik o kadar yani. Arabanın kaçacak bir yeri yoktu, her yer kapatılmıştı. Doğrusu çok üzüldüm böyle bir şey evimin önünde olduğu için” şeklinde konuştu.

YAKALANMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kovalamaca sonucu polis aracına vurarak duran otomobildekilerin yakalandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülere polisin yakaladığı şahısları kelepçeleyip polis otosuna bindirmesi yansıdı.



(FOTOĞRAFLI)