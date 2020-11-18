Üsküdar’da maske ve sigara denetimi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR’da koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunluk yaşanan meydanda maske ve sigara denetimi yapıldı.Ekipler megafonla sosyal mesafe ve maske uyarıları yaparken, “Ben kurallara uyuyorum” diyen 4 yaşındaki Aras, ekip otosunun yanına giderek alkışladı.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından alınan tedbirler kapsamında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluğun yaşandığı meydan ve sahilyolunda maske ve sigara denetimi yaptı. Vatandaşların büyük bir çoğunluğu kurallara uyarken, kimilerinin maskeyi düzgün takmadığı görüldü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı.

POLİS MEGAFONLA UYARI ANONSLARI YAPTI

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda araç megafonlarından uyarı anonsları yaptı. Ekipler yaptıkları anonslarda ”Değerli İstanbullular, salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma noktasında çok dikkatli olmalıyız.Trafiğe kapalı alanlar ve otobüs duraklarında sigara içmek yasaktır.Tedbirlere uyalım”uyarıları yaptı.

ALKIŞLAYARAK DESTEK VERDİ

Annesi ile meydanda yürüyüş yapan 4 yaşlarında Aras, polis aracından yapılan anonsları dikkatli bir şekilde dinledi. Maskesi takılı Aras, uyarı anonslarına alkışladı ve “Ben maske kuralın uyuyorum. Mesafeleri çok iyi yapalım. Kurallara uyalım” diye konuştu. Polislere teşekkür eden küçük çocuk annesinin elini tutarak yoluna devam etti.

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