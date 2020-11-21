Üsküdarda kısıtlama öncesi yoğunluk 

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA ÜSKÜDAR’da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala toplu ulaşımda ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 20.00’den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu akşam kısıtlama öncesi Üsküdar meydanı ve sahillerinde yoğunluk gözlendi. Otobüs duraklarında da yoğunluk yaşanırken vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.