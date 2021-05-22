Üsküdar’da kafe yangını – 1 / Ek fotoğraflar

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, ot ve mantar toplamak için çıktığı bölgede kayalıklardan yuvarlanan Vahap D. (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Olay,...