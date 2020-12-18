Üsküdar’da drone destekli trafik denetimi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) ÜSKÜDAR’da polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan yapılan denetimde kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Mahir İz Caddesi’nde drone destekli trafik denetimi yaptı. Havadan trafik ihlali yapıp yapmadıkları belirlenen sürücüler yerdeki ekipler tarafından durdurularak işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde drone yardımıyla telefonla konuştuğu tespit edilen ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen iki sürücüye ceza kesildi. Ceza kesilen bir sürücü, “Telefon elimdeydi, konuşmuyordum adres bakıyordum.” diye konuşurken, emniyet kemerini takmayan sürücü ise “Kemer takılı olmadığı için ceza kesildi. Güvenliğimiz açısından emniyet kemerini bağlamamız gerekiyor. Kurallara uymamız gerekiyor.” dedi. Ceza kesilen bazı sürücüler ise basın mensuplarını sorularını cevapsız bırakarak denetim noktasından ayrıldı.

10 sürücüye emniyet kemersiz araç kullanmak,1 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 1 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 6 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücüye zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamak, 1 sürücüye trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamaktan toplam 20 sürücüye 4 bin 508 lira ceza kesildi.

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