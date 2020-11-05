Üsküdar’da denetime gelen polislerin de ateşi ölçüldü

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Üsküdar sahilde bulunan kafe ve restoranlarda maske denetimi yapıldı. Polisler işletmelere girerken ateşleri ölçüldü.

Sosyal mesafeyi koruma, maske, el dezenfektanı kullanımı ve hijyen gibi konularda işletmeleri denetleyen Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kafe ve restoran çalışanlarına uyarılarda bulundu. Gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür edilirken, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmeler ise uyarıldı. Polis ekipleri maske takan müşterilere duyarlı oldukları için teşekkür etti. Denetim için gelen polis ekiplerinin de işletmelere girerken ateşleri ölçüldü.

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