Üsküdar’da dehşet; Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı

Murat KORKMAZ İstanbul (DHA) Üsküdar’da Özbekistan uyruklu şüpheli tartıştığı karısını ve baldızını bıçakladı. Yaralı kadınlar tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 12.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Özbekistan uyruklu karı koca evde tartıştı. Şüpheli koca eline aldığı bıçakla karısını ve baldızını bıçaklayıp evden kaçtı. Dışarıya çıkan abla kardeş çevredekilerden yardım istedi. O sırada paket servisine çıkan motosikletli kurye Mustafa Aksoy yaralı kadınların feryatlarını duydu. Olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansın içinde yaptıktan sonra yaralı kadınları Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan abla kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı kadınların yardımına koşan Mutafa Aksoy, “Ben siparişe geldim binaya. İki tane bayan koşarak yanıma doğru geldi. ‘Abi bize yardım eder misin?’ dedi. Ne oldu dedim. ‘Kocam bıçakladı beni’ dedi. Ambulansı aradım. Polisi aradım. Durumları iyi. Birisinin durumu ağır gibiydi, birisi de iyiydi yani. Karın bölgesinden bıçaklanmış. Biri karın diğeri de göğüs altı bölgesinden bıçaklanmıştı. Kocası bıçaklamış.” dedi

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