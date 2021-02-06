Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL ,(DHA) – ÜSKÜDAR’da 5 katlı binanın 5. katında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
FOTOĞRAF
Ana Sayfa Güncel Haberler Üsküdar’da 5 katlı binada yangın, Kendilerini sokağa attılar-1
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Aleyna Çakır’da bulunan doku ve sperm, Ümitcan Uygun’a ait çıktı (2)
AVUKAT YILDIRIM: ARTIK İDDİANAME DÜZENLENMESİNİ BEKLİYORUZ Ölen Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nin DNA incelemesinde Aleyna...
Bingöl’de Peri Çayı buz tuttu
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasından geçen Peri Çayı, hava sıcaklığının gece eksi 24 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Bingöl ve çevresinde etkili...
Feke’de karla kaplı yolların açılması için çalışma başlatıldı
Ali GÖKDAL/FEKE(Adana),(DHA)- ADANA'nın Feke ilçesinde yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı. Kentte 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek rakımlı...
Beyoğlu halkından ‘esnafın yanıdayız’ desteği
İSTANBUL, (DHA)- Beyoğlu Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren mahalle esnafına destek olmak amacıyla ’Beyoğlu Halkı Esnafının Yanında’ kampanyası başlattı. Beyoğlu Belediyesi “Salgın sürecini dayanışma...