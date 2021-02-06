Üsküdar’da 5 katlı binada yangın, Kendilerini sokağa attılar-1

Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL ,(DHA) – ÜSKÜDAR’da 5 katlı binanın 5. katında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendilerini dışarıya atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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