Üsküdar Meydanı boş kaldı 

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. 
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle Üsküdar Meydanı sessizliğe büründü. Meydan görevlilere ve güvercinlere kaldı.
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