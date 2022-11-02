Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda yanlış alarm paniği

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Murat KORKMAZ/İSTANBUL (DHA) – Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda, bir yolcunun yanlışlıkla yangın butonuna basmasıyla yangın alarmı devreye girip, otomatik olarak ‘Acil durum’ anonsu yapıldı. Yapılan anonsla panik yaşanarak, yolcular istasyondan boşaltıldı. Sevk edilen polis ekiplerinin çalışması sonrası gerçek anlaşılınca istasyon normale döndü.

Üsküdar Marmaray İstasyonu’nda, saat 18.15 sıralarında, bir yolcu yanlışlıkla yangın butonuna basınca alarm devreye girdi. Bunun üzerine otomatik boşaltma anonsu yapıldı. Yapılan anonslarda “acil bir durum sebebiyle tüm yolcuların peronları derhal terk etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Anons üzerine panik yaşayan yolcular istasyonu boşalttı. Sevk edilen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine istasyona tekrar yolcu alımına başlandı.

MARMARAY AÇIKLAMASI

Marmaray’ın resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, “Marmaray Üsküdar istasyonunda bir yolcunun amacı dışında yangın butonuna basması sonucu yangın alarmı devreye girmiş, otomatik istasyon boşaltma anonsu yapılmıştır. Asılsız alarm kısa sürede iptal edilmiştir. Trenlerimizde aksama olmadan seferlerimiz devam etmektedir.” (DHA)

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(FOTOĞRAF)