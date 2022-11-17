Uşak’ta tekstil firmasının deposunda yangın çıktı

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Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil girmasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak- Denizli karayolu üzerindeki Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının deposunda yangın çıktı. Depodaki ürünlerin yanıcı özelliği ve rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Metrelerce yükselen alevleri görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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