- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Uşak’ta orman yangını
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İtibarda tasarruf olmaz da yangında olur mu?
Soruyorum; beş yüz milyon dolarlık ultralüks bir makam uçağı yerine kaç yangın söndürme uçağı satın alınabilirdi?
Fenerbahçe hazırlık maçında Fürth’e karşı galip
-Fenerbahçe - Greuther Fürth: 3-2 Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bundesliga...