Uşak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK’ta buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelin de 2 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Uşak Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelindeki olumsuz hava koşullarından dolayı yüzyüze eğitime 2 gün ara verildiği belirtilerek ş,öyle denildi:

“Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre oluşabilecek buzlanma riski, don ve kuvvetli rüzgar sebebiyle, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim öğretime iki gün ara verilmiştir. Bu tarihlerdeki eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle devam edecektir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz 16 Şubat ve 17 Şubat’ta iki gün idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFLI