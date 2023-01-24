Uşak’ta, işçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 5 yaralı

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Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- UŞAK’ta tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.15 sıralarında İzmir-Uşak karayolu üzerinde bulunan Ürünköy Kavşağında meydana geldi. Adem Sonuç yönetimindeki 45 AHG 167 plakalı gıda yüklü kamyona kırmızı ışıkta beklediği sırada tekstil fabrikası işçilerinin taşıyan Ahmet Tuna yönetimindeki 64 S 0001 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başladı. (DHA)

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