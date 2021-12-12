Uşakspor – Şanlıurfaspor (FOTOĞRAFLAR)

Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj, fiyat ve hijyen denetimi yaptı. 230 gram ekmeğin 2,5 liraya satılması gerekirken bazı fırınlarda daha düşük gramajlı ekmeklerin tüketiciye sunulduğu ortaya çıktı.