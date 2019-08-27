Çiğdem Mahallesi’nde gerçekleştirilen Doğal Ürünler Panayırı mahalleli tarafından çok sevildi. Üreticiden aracısız olarak doğrudan vatandaşlarla buluşan doğal ürünlere ilgi yoğun oldu.

Çiğdemim Derneği, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleli arasında ki ilişkileri geliştirmek üzerine sayısı faaliyetler gerçekleştiren 24 yıllık bir dernek. Çeşitli sanat etkinlikleri, yazarlarla söyleşiler, ikinci el eşya pazarları gibi birçok aktiviteyi gerçekleştiren dernek üreticiden aracısız Doğal Ürünler Panayırı’nı gerçekleştirdi. Güdül İlçesi öncü çiftçileri ve Güneşköy Kooperatifi doğal tarım ürünleri Çiğdem Mahallesi sakinleriyle buluştu. Çeşitli atölye çalışmalarının da yapıldığı panayıra ilgi son derece yoğun olurken, vatandaşlar panayırın tekrarını istedi. Panayır ve ürünler hakkında Çiğdemim derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fetih Aksoy ve Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği’nden Ceyhan Temürcü ile görüştük.

Çiğdemim Derneği

– Çiğdemim Derneğini tanıyabilir miyiz?

Fatih Fethi Aksoy: Çiğdemim Derneği 24 yıllık bir dernek. Mahalle sorunlarıyla, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayla ilgili çalışmalar yürüten bir dernek. Son zamanlarda çevreyle ve doğayla ilgili çalışmalarda yürütüyoruz. Bir mahalle bostanı kurduk, mahallede de doğal ürün yetiştirilebileceğini göstermek amacıyla. Orada hem tohum üretip, tohumdan fide, fideden ürün üretip tekrar tohum üreterek, tohum takasları yapıp bu doğal tohumları yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de birçok toplulukla ve üreticilerle iş birliği içerisinde bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu etkinlikte bunlardan bir tanesidir.

Küçük üreticiyi desteklemek için şehirde komşularımıza ulaştırmaya çalışan birçok çalıştırma yürütüyorduk. Bunu Doğal bilinçli besin diye bir grup kurarak Güdül Tahtacıörencik’de ki çiftçilerle de bir çalışma yürütüyorduk. Bu etkinlik oradaki üreticilerle Çiğdem Mahallesi sakinlerini birleştirmeye yönelik bir etkinlik oldu.

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10- 12 çiftçimiz panayırda yer alıyor. Organik tarım yapan Güneşköy Kooperatifi burada, Topal Karınca Kooperatifi var, Kır Çocukları var. Birçok grup burada hem ürünlerini satıyorlar, hem tanıtıyorlar hem de üretici- tüketici söyleşileri yapıyoruz.

– Bu panayır fikri nasıl ortaya çıktı?

Aksoy: Aslında bu tarz ufak çalışmalarımız oluyordu. Hatta Güneşköy’ün burada dağıtım noktasıyız. Kendi planları doğrultusunda ürünlerini buradaki müşterileri için getirip bırakıyorlardı, bizde onlara buradan veriyorduk. Tanıdığımız küçük ölçekli çiftçileri buraya davet edip onları komşularımızla buluşturuyorduk.Bu panayırın bir ötesi olarak, komşularımızı toplayıp buradan Güdül’e götürmek, orada hem tarlaları gezip hem de ürün alış- verişi yapmak olarak düşünüyoruz.

– Çiğdemim Derneği bu tip organizasyonlara daha fazla yer verecek mi?

Aksoy: Başka yerlerde de bu tarz oluşumlar olup, bizden destek istedikleri takdirde onlara da elimizden gelen yardımı yaparız. Tabi burada üretim süreçlerine güvenmek gerekiyor. Güdül’de yapılan üretimde arkadaşlarımız direk içerisinde bulunduğu için problem yaşamıyoruz. Ancak hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, o süreçlerin içerisinde kimsenin olmadığı bir yerden de kimseleri getirip komşularımızla buluşturmuyoruz.

Aslında yıllardır Çiğdem’de bir tüketim kooperatifi kurma düşüncemiz var. Bunlar onların aşamaları diye düşünüyoruz. Yani biraz daha olgunlaştıktan sonra nihai hedefimiz burada bir tüketim kooperatifi kurmamız olacak. Sadece işi bu olan üreticiden tüketiciye doğal ürünleri uygun fiyatla getiren bir oluşum olacak.

Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği’nden Ceyhan Temürcü

Güdül İlçesi içerisinde ki ekolojik tarımı ileriye götürmek için başlatmış olduğumuz bir projemiz var. Belediyeyle ve İlçe Tarım Müdürlüğü’yle de birlikte çalışıyoruz. Şehirde de Çiğdemim Derneği proje destekçilerimizden bir tanesi olarak yer alıyor. Bu projeyi Buğday Derneği öncülüğünde gerçekleştiriyoruz. Bizde Ankara’da Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği adı altında projenin yerel sorumluluğunu üstlendik.

Burada Güdül’de ki öncü çiftçilerimizin şehirdeki arkadaşlarımız tarafından tanınması, var olan bağlantılarımızın güçlenmesi, birebir temaslarla öğrenmenin güçlenmesi gibi amaçlarla böyle bir panayırı organize ettik.

– Panayıra, mahallelinin ilgisinden memnun musunuz?

Temürcü: Gördüğümüz kadarıyla baya ciddi bir etkileşim var, buda bizi memnun ediyor. Bu panayır ancak bir başlangıç olabilir çünkü ihtiyaç çok büyük. Bu tarz etkinlikler çok büyük sorunların arasında çok küçük çözümler ama bunun daha yaygın ve sistematik hale gelmesi için bir adım olduğunu düşünüyoruz. Ankara’nın başka yerlerinde tekrarlanması, başka çiftçilerle iletişim kurulabilmesi adına son derece yararlı olduğunu düşünüyorum.

– Panayırın tekrarını görecek miyiz?

Temürcü: Her şeyden önce Çiğdemim Derneğine teşekkür etmek istiyoruz. Bu panayırın başlatılması çok önemliydi. Onların imkanları dahilinde devam edeceğini umuyorum. Amaçlarımız daha düzenli hale getirmek, daha fazla üreticiyi dahil etmek ama bazen çok hızlı büyümek yerine dikkatli adımlarla gitmek gerekiyor. Bu üretici grubu yıllardır tanıdığımız ve gerçekten güvendiğimiz bir üretici grubu. Onlarda ellerinde olmayan sebeplerden dolayı bazen istedikleri gibi üretim yapamıyorlar, ya da bizim istediğimiz gibi üretim yapamıyorlar.

Burada ki amacımız kimyasal maddelerin hiç kullanılmadığı, organik sertifikalı olsun ya da olmasın hiç bir şekilde insan sağlığına zararlı ürünleri kullanmayan çiftçilerin ürünlerini getirmekti. Bu durumda tabi ki bizim daha özenli bir biçimde ilerlememizi gerektiriyor. Yaygınlaşırken de model ola ola ilerleyeceğiz.

– Panayır çeşitlilik açısından ne durumda?

Temürcü: Şu an Ankara’nın iyi bir dönemindeyiz. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında sebze, meyve çeşitliliği oldukça artıyor. Stantlara bakacak olursanız işlenmiş ürünlerde dahil olmak üzere gerçekten çok çeşit var. Domates, biber, patlıcan gibi bildiğimiz sebzelerin yanı sıra süt ürünlerini, yumurtaları, tarhanayı, kurutulmuş ürünleri de bulmak mümkün. Bunlar artabilir çünkü Ankara ve çevresi inanılmaz bir üretim potansiyeline sahip, belki tek dezavantajımız ürün çeşitliliğinin artması için bu tarihlere kadar beklememizin gerekmiş olmasıdır.

Ankara’da Ağustos başından itibaren tarla ürünleri kolay kolay çıkmıyor. Bu yıl hava şartlarından dolayı da gecikti. Bu durum tabi şehir insanlarının alışkanlıklarına ters gelebiliyor. Örneğin Mayıs ayında domates ararsınız ama Mayıs ayında domates fideleri toprağa yeni dikilir. Bu döngülere de tüketicimizin alışması önemli.

Burada şu an 10 civarı üretici kolektifimiz var. Bu sayı artabilir ancak dediğim gibi yapısal bazı sorunları aşmamız ve tüketicilerin üreticileri tanıyıp, birebir üretim alanlarına gitmesi burada ki en önemli hususlar arasında yer alıyor. Biz aslında burada bağlantı oluşturuyoruz. Toplulukların, tüketicilerin arazilere gitmesi koşulları yerinde görmesi hem ihtiyaçları görmesi hem de kendi istedikleri tarzdaki üretimi daha iyi anlatıp orada görebilmesi gerekiyor. Her üreticimizin alanına da önümüzde ki 10 ay içerisinde toplu bir şekilde ziyaret yapacağız.

– Ürünlerin doğal olup olmadığına dair herhangi bir kriteriniz var mı?

Temürcü: Burada üreticilerin seçilebilirliği veya bu panayıra kimlerin gelebilir olduğu noktasında aldığımız karar da bu konu çok etkili oldu. Temel ölçütümüz, topluluk gözetiminin olduğu üreticilerin seçilmesi oldu. Güdül içerisinde ki 10 öncü çiftçiyle çalışmamız da Buğday Derneği, 4 mevsim Ekolojik Yaşam Derneği, İlçe Tarım Müdürlüğü ve halkla birlikte gözetimi yapıyoruz.

Çiftçilerimizin arazilerine gidiyoruz. Ziraat Mühendislerimiz alternatif yöntemleri öğretiyor. Bütün üretim aşaması boyunca tohum aşamasından itibaren sürekli ziyaretlerle yardımcı oluyoruz. Burada denetim kelimesini kullanmak istemiyoruz. Çünkü o mantık çok tepeden inme oluyor ve hoş olmuyor. Çünkü burada önemli olan şeffaflık ve güven duygusudur. Biz bu şeffaflığı ve güven duygusunu oluşturduğumuz insanlarla çalışıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz ve karşılıklı güveni oturtuyoruz.

– Güdül haricinde başka ilçelerle de bu tarz çalışmalarınız var mı?

Temürcü: 4 Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği adına konuşacak olursam ancak Güdül’le ilgilenebiliyoruz. Çünkü bu işler insan, iş gücü, zaman istiyor. Biz Güdül’e de yeni yeni açıldık bu zaman kadar tek bir köyde çalıştık. Orası da Tahtacıörencik Köyü. Son bir yıldır da Güdül’ün içerisinde ki öncü çiftçilerle de çalışmaya başladık. İlk aşamada Güdül’de tam manasıyla oturtmak eş zamanlı olarak farklı ilçelerden arkadaşlarla da ağlar oluşturup oralarda da gelişimi sağlamak gibi bir çabamız var.

– Sizi en çok ne zorluyor?

Temürcü: 10 yılı aşkın süredir aracısız üretim konusunda çalışıyoruz. Bu konuda bizi en çok zorlayan ve yaşadığımız en büyük sorunlar arasında fiyatla ilgili yaşadığımız problemler geliyor. Bizim burada arzu ettiğimiz, teşvik ettiğimiz ölçüt olarak koyduğumuz üretim tarzına doğal üretim, sertifika varsa organik üretim diyebilirsiniz. Sonuç olarak doğaya, insana saygılı yerel tohumlarla yapılan üretim.

Bu üretimi yapan üretici küçük alanlarda yapmak zorundadır. Çünkü bu üretim tarzı fabrikasyon üretimler gibi değil, insan gücüne bağlı bir üretim şeklidir. Hiç bir şekilde kimyasal ilaç kullanmadan, sadece güvendiği gübreleri ve tohumları kullanarak yaptığı üretimde ürün az çıkıyor. Durum böyle olunca büyük endüstriyel sistemin inanılmaz doğa maliyeti, emek sömürüsü maliyetiyle ucuza verebildiği ürünlerle hiç bir şekilde rekabet edilemiyor.

İnsanlara anlatmamız gereken konulardan bir tanesi de bu konu, anlatabilmemizde çok kolay olmuyor. 4- 5 liraya domates varken, burada 7- 8 lira olmasını insanlara çok kolay anlatamıyoruz. Bir taraftan da çok temel bir konu daha var. Oda üreticilerin sayılarının her geçen gün daha da azalıyor oluşu. Gerçek üreticilerin yerlerini şirket tarımı, makineli üretim alıyor.

Gerçek üreticimiz çok az. Üreticilerimiz hem geçinecekler, hem çocuklarını büyütecekler, çocuklarını bu işe özendirecekler, onlarında bu işi yapması gerekecek. Bu koşulları sağlayabilmek gerçekten istediğimizin ve dilediğimizin çok üzerinde olabiliyor. O nedenle bu işi çok iyi anlayabilmek gerekiyor.

Fiyatlar neden böyle, insanları kandırıyorlar mı şüphesine girmemek gerekiyor. Tabi ki şüphe çok önemli, şüphe olmazsa denetim olmaz. Ancak şüpheden önce bir gelip görmek, ne kadar üretim yapılıyor, üretimin kalitesi nedir onlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir yandan da bu tarz pazarları artırdıkça fiyatların da daha makul seviyelere düşeceğini düşünüyoruz.

– Peki, bu durumu anlatmak açısından çalışmalarınız var mı?

Temürcü: 4mevsimekoloji.org olarak derneğimizin sitesi yakın zamanda yayına girecek. Burada tam olarak farkındalık oluşturmak, lobi ve savunuculukta oluşturmak anlamında küçük ölçekli doğal üretimin dinamikleri, önü ve arkası, doğayla ilişkisi, kültürle ilişkisi, fiyatların nasıl regüle edildiği, pazar ilişkisi gibi konularda bilgilendirici metinler ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu projemiz çerçevesinde hem Güdül’de hem Ankara ve çevresinde büyük birer etkinlik yapacağız. Oralarda da bu konunun etraflıca tartışılması gibi, halkın bilgilendirilmesi gibi konularda da elimizden geleni yapacağız.