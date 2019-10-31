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Cumhuriyet coşkusuna vals gösterileriyle eşlik ettiler
Editör
-
31 Ekim 2019
Venezia Mega Outlet, Cumhuriyet’in 96. yaşını ziyaretçileriyle birlikte kutladı. Cumhuriyet’in 96. Yılını kutlamak üzere AVM’nin San Marco Meydanı’nda gerçekleştirilen vals gösterileri ziyaretçiler...
Öne Çıkan
Hayırsever bakkal, çeşme yaptırmak için evini bile satmış
Editör
-
31 Ekim 2019
Manisa'da, bakkal işleten hayırsever Sadullah Bulgulu (76), 25 yılda şehrin farklı noktalarına 45 çeşme yaptırdı. Çeşme yaptırmak için evini bile satan Bulgulu,...
Yerel Haberler
Ankara Zabıtası iş başında
Editör
-
31 Ekim 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkentlilerin hijyenik koşullarda üretim ve satışı yapılan, sağlıklı ve güvenli gıda tüketmelerini sağlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
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Dış Haberler
Kosovalı Türklerden ABD’ye kınama
Editör
-
31 Ekim 2019
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96’ncı yılı nedeniyle Kosova'daki Türk sivil toplum kuruluşları tarafından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri' düzenlendi. Prizren'deki...
Dış Haberler
Çavuşoğlu: Rus ortaklarımıza güveniyoruz ama teröristlere güvenmeyiz
Editör
-
30 Ekim 2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Dış Haberler
Trump: Çin ile bu hafta bir ticaret anlaşma olasılığı var
Editör
-
28 Ekim 2019
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolladığı "çok güzel" mektubun ardından, bu ülkeyle bir ticaret anlaşmasının bu hafta yapılması...
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Bakan Albayrak’tan ‘Bor Karbür’ paylaşımı
Editör
-
26 Ekim 2019
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Balıkesir'de temeli atılan Bor Karbür Tesisi'ne ilişkin, "Bu yatırımla, savunma sanayii...
Ak Parti
Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz
Editör
-
26 Ekim 2019
TEKİRDAĞ'da Sporcu Fabrikası'nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "24 saat bu tesis sizlerin,...
İYİ Parti
İYİ Parti, kuruluşunun 2’nci yılını kutladı
Editör
-
26 Ekim 2019
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluşunun 2'nci yılının kutlamalarında yaptığı konuşmada, "İlk defa sanıyorum...
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Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50’den fazla kişiye satıp kaçtı
Editör
-
31 Ekim 2019
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, müteahhit Y.D. 10 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satıp, aldığı 2,5 milyon TL ile ortadan kayboldu. Yarım kalan inşaat...
Video Haber
20 metrekarelik atölyede ürettiği kemençeleri, yurt dışına satıyor
Editör
-
31 Ekim 2019
Trabzon'un Sürmene ilçesinde ahşap ustası Hasan Sancak (73), 20 metrekarelik atölyesinde ürettiği el emeği kemençeleri, yurt dışına da ihraç ediyor. Sancak'ın müşterileri arasında...
Sağlık Haberleri
Prof. Dr. Eser: Troit kanseri kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha sık görülüyor
Editör
-
31 Ekim 2019
Tiroit kanseri türleri ve risk grupları hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Eser, iyot eksikliği olan bölgelerde tiroit kanserinin daha sık görüldüğünü...
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Magazin Haberleri
Serik’te Turizm Güzellik Yarışması
Editör
-
31 Ekim 2019
Antalya'nın Serik ilçesinde Rus seyahat acenteleri çalışanları arasında yapılan Turizm Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. Finalde 15 çalışandan Rus Aleksandra Zarova, 2019 Turizm...
Magazin Haberleri
Aslı Enver yeni sezon için kamera karşısında
Editör
-
23 Ekim 2019
Aslı Enver, DeFacto’nun 2019-2020 Kış Koleksiyonu için rol aldı. Sezonun favorisi sweatshirt’ler ve montlar için kamera karşısına geçen Enver, büyük beğeni topladı.
Magazin Haberleri
Burak Özçivit yeni sezon için objektiflerin karşısına geçti
Editör
-
17 Ekim 2019
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...
Magazin Haberleri
Aslı Enver, kadınlara sıkı durmanın sırrını verdi
Editör
-
17 Ekim 2019
Hazır giyim markası DeFacto’nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon Jean Koleksiyonu reklam filminde rol aldı. Gülümsemesi ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Enver,...
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Spor Gündemi ve Haberleri
Mısır tarlasında kararan hayatı, yeşil sahada aydınlandı
Editör
-
31 Ekim 2019
Tarlada mısır silajı yaparken, ayağını makineye kaptırması sonucu sağ bacağı kesilen Abdullah Ersoy'un (25) hayatı, protez aldığı işletme sahibinin önerisiyle başladığı ampute futbolla...
Spor Gündemi ve Haberleri
Spor Şenliği’nde tesis müjdesi
Editör
-
31 Ekim 2019
Ankara’nın kalbi Altındağ’da Cumhuriyet coşkusu devam ediyor. Hafta boyunca Cumhuriyet’i anlamlı ve coşkulu etkinliklerle kutlayan Altındağ Belediyesi, ilçedeki çocukları spor şenliğinde buluşturdu.
Spor Gündemi ve Haberleri
Süper Lig’de teknik direktör operasyonu; 4 takımda 5 isim gitti
Editör
-
30 Ekim 2019
İstikbal Mobilya Kayserispor iki isimle olmak üzere, Yukatel Denizlispor, Göztepe ve Gençlerbirliği çalıştıkları teknik adamlarla yollarını ayırdı.
Futbol
Fenerbahçe
Beşiktaş
Galatasaray
Ankaragücü
Gençlerbirliği
Basketbol
Olimpiyat
Deaflympics
Video
Video Haber
Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50’den fazla kişiye satıp kaçtı
Editör
-
31 Ekim 2019
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, müteahhit Y.D. 10 yıl önce 24 daireyi 50 kişiye satıp, aldığı 2,5 milyon TL ile ortadan kayboldu. Yarım kalan inşaat...
Video Haber
20 metrekarelik atölyede ürettiği kemençeleri, yurt dışına satıyor
Editör
-
31 Ekim 2019
Trabzon'un Sürmene ilçesinde ahşap ustası Hasan Sancak (73), 20 metrekarelik atölyesinde ürettiği el emeği kemençeleri, yurt dışına da ihraç ediyor. Sancak'ın müşterileri arasında...
Video Haber
Otomobil satma bahanesiyle gasp ettiler
Editör
-
30 Ekim 2019
Başakşehir'de Cezayir uyruklu Badis K., internetten beğendiği otomobili almak için buluştuğu satıcı gibi davranan kişilerin gaspına uğradı.
Güncel Haberler
Anıtkabir’de Cumhuriyet coşkusu
Editör
-
29 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'ı ziyaret etti. Törenin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.
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Öne Çıkan
Yerel Haberler
Şirket Haberleri
Cumhuriyet coşkusuna vals gösterileriyle eşlik ettiler
Editör
-
31 Ekim 2019
Venezia Mega Outlet, Cumhuriyet’in 96. yaşını ziyaretçileriyle birlikte kutladı. Cumhuriyet’in 96. Yılını kutlamak üzere AVM’nin San Marco Meydanı’nda gerçekleştirilen vals gösterileri ziyaretçiler...
Öne Çıkan
Hayırsever bakkal, çeşme yaptırmak için evini bile satmış
Editör
-
31 Ekim 2019
Manisa'da, bakkal işleten hayırsever Sadullah Bulgulu (76), 25 yılda şehrin farklı noktalarına 45 çeşme yaptırdı. Çeşme yaptırmak için evini bile satan Bulgulu,...
Yerel Haberler
Ankara Zabıtası iş başında
Editör
-
31 Ekim 2019
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkentlilerin hijyenik koşullarda üretim ve satışı yapılan, sağlıklı ve güvenli gıda tüketmelerini sağlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Yerel Haberler
Ekonomi
Şirket Haberleri
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