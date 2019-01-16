Prof. Dr. Namık Kemal Duru, kadın hastalıklarına ilişkin halk sağlığı sorunları konusunda açıklamalarda bulunarak, kadınlarda üreme yeteneğinin korunması, serviks (rahim ağzı) kanserlerinin taranması ve down sendromlu (mongol) bebek doğumlarının önüne geçilmesine olanak sağlayan uygulamalar hakkında bilgiler verdi.

Düzensiz adet görme şikâyeti bulunan 20’li yaşlarındaki ve düzgün adet görse de otuzlu yaşlarındaki kadınların kesinlikle bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak yumurtalık rezervlerini denetim ettirmeleri gerektiğini ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Namık Kemal Duru, genç bayların de semen analizi ile sperm sayısı, hareketliliği ve yapısı konusunda bilgi edinebileceklerini söyledi.

Gerçekleştirilen kontroller sonucunda küçümsenemeyecek sıklıkta azalmış yumurtalık rezervi veya sperm yetersizlikleri ile karşılaşıldığını söyleyen Prof. Dr. Namık Kemal berrak şu şekilde devam etti:

“Bu durumda olan kişilerne yumurtalık veya sperm dondurması yaptırmalarını öneriyoruz. Bu işlemle, kişilerin üreme kabiliyetlerini korumuş oluyoruz. başka taraftan kanser tedavisi görecek olan kadın veya bay hastaların, sperm veya yumurtalarını, gerektiğinde de embriyoyu dondurarak üreme yeteneklerinin korunmasını sağlıyoruz.”

“UZMANA BAŞVURULMASI GEREKLİ”

Bir diğer millet sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan serviks (rahim ağzı) kanseri veya rahim-yumurtalık kanserlerinin taranması açısından da kadınların kesinlikle düzgün biçimde kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Namık Kemal Duru, bu kontrollerde hem rahim ağzındaki hücreler, hem de tıp dilinde Human Papilomavirus enfeksiyonu olarak adlandırılan, daha çok cinsel yolla bulaşan ve kadınlarda genital siğil, rahim ağzı ve vajina kanserine neden olabilen bu ve bunun gibi enfeksiyonlar için kontrol yaptırılması gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“İleri yaşlarda kadınların karşılaşabilecekleri yumurtalık ve rahim içi (endometrium) kanserlerinin beşte biri genetik geçişlidir. Ailesinde meme, yumurtalık ve kolon kanseri olan kadınların kesinlikle bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurması gerekmektedir. Ayrıca ailesinde olduğu gibi kendisinin de bir genetik özelliği olup olmadığını belirlemesinde ve böylece öncesinden tedbir alınmasında yarar vardır.”

BASİT TARAMA KONTROLLERİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARILIYOR

Yine bir millet sağlığı sorunu olarak kabul edilen Down belirtili bebek doğumları ile alakalı bilgiler de veren Prof. Dr. Namık Kemal Duru, en sık karşılaşılan kromozom sayısındaki berbatlıklardan olan trizomik kromozom anomalilerinden bahsetti. Günümüzde, bu hastalıkların teşhisine yönelik çok bayağı fakat çok yüksek doğruluk hakıyla netice veren kontroller yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Namık Kemal Duru, hamileliğin 10 ile 12. haftası arasında anneden, yalnızca damardan kan darılmak suretiyle yapılan kontrolle sonuca ulaşılabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Namık Kemal berrak şu şekilde devam etti:

“Bu kadar bayağı bir kontrolle anne kanından, bebeğin DNA’sı taranabiliyor, bulunuyor ve bu DNA büyütülüp kromozom analizi yapılıyor. Böylece bebekte Down belirtisi olup olmadığı yüzde 99 doğruluk hakıyla ortaya çıkıyor. diğer bir tarama kontrolüne de gerek kalmıyor. İşte bu gibi millet sağlığı problemlerine sebep olabilecek durumları, yapılacak çok bayağı tarama kontrolleri ile ortaya çıkarmak ve kadınlara ve ailelere önemli yardımlarda bulunmak mümkün. Bu sebeple şikâyetiniz olsun veya olmasın, düzgün aralıklarla kadın hastalıkları ve doğum uzmanınıza başvurmayı ihmal etmeyin.”