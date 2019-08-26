Unutulmak çağ dışılıktır

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Hülya Yüksel’in “Ertesi gün” şikayeti

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.

Yüksel: Bu ülkenin kadınları kendilerine biçilen rolleri oynamak, hayatları yaşamak zorunda değiller. Öldürülmek, tecavüz edilmek, taciz edilmek, 2.sınıf vatandaş olmak bizim kaderimiz değil ve hiçbir zaman olmayacak.

“Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bize verdiği değer ile bugünün Türkiye’sinde kadının kabul etmek için zorlandığı, alın yazısı gibi kabul etmesi istenen ya da sadece haber niteliği olarak günlük gazetelerde yer alıp ertesi gün unutulan yaklaşım arasındaki fark ne kadar acınası ve çağdışıdır.

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Basın, iş dünyası, akademik camia, bürokrasi, siyasî partiler, devletimiz başta olmak üzere herkesin kadın cinayetlerine dur demek üzere harekete geçmesini ivedilikle rica ediyoruz.

Gittikçe hunharlaşan kadına yönelik şiddet yapanları, göz yumanları, basında haber olarak görmekten öteye geçmeyenleri kınıyoruz.