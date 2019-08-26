  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Sonsöz Özel Özel Haber Unutulmak çağ dışılıktır
Sonsöz ÖzelÖzel Haber

Unutulmak çağ dışılıktır

Emre Yılmaz
Emre Yılmaz

-

77
0

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Hülya Yüksel’in “Ertesi gün” şikayeti

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.

Yüksel: Bu ülkenin kadınları kendilerine biçilen rolleri oynamak, hayatları yaşamak zorunda değiller. Öldürülmek, tecavüz edilmek, taciz edilmek, 2.sınıf vatandaş olmak bizim kaderimiz değil ve hiçbir zaman olmayacak.

“Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bize verdiği değer ile bugünün Türkiye’sinde kadının kabul etmek için zorlandığı, alın yazısı gibi kabul etmesi istenen ya da sadece haber niteliği olarak günlük gazetelerde yer alıp ertesi gün unutulan yaklaşım arasındaki fark ne kadar acınası ve çağdışıdır.

- Reklam -

Basın, iş dünyası, akademik camia, bürokrasi, siyasî partiler, devletimiz başta olmak üzere herkesin kadın cinayetlerine dur demek üzere harekete geçmesini ivedilikle rica ediyoruz.

Gittikçe hunharlaşan kadına yönelik şiddet yapanları, göz yumanları, basında haber olarak görmekten öteye geçmeyenleri kınıyoruz.

- Reklam -
Önceki İçerikİtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?
Sonraki İçerikTransAnatolia’ya Türk ve İtalyan yarışçılar damga vurdu
Emre Yılmaz
Emre Yılmazhttps://sonsoz.com.tr
2013-2018 yılında Akdeniz Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Mayıs 2018 tarihinden itibaren Sonsöz Gazetesi'nde video editörü olarak aktif olarak devam etmektedir.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Teknoloji HaberleriEditör -

AYGÖZ ilk ‘hilal’i gördü…

Türkiye’nin, kameri ay başlarının yanı sıra imsak ve yatsı vakitlerinin tespiti konusunda İslam dünyasında yaşanan ihtilafı sonlandırmak amacıyla kurduğu sistem, ilk ‘hilal’ tespitini başarıyla yaptı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve HaberleriEditör -

TransAnatolia’ya Türk ve İtalyan yarışçılar damga vurdu

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia'nın ilk gününde Türk ve İtalyan yarışçılar dikkat çekti.
Devamını Oku
Özel HaberEmre Yılmaz -

Unutulmak çağ dışılıktır

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen İtfaiye Meydanı'nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Bakan Akar: Müşterek devriyeler başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge konusundaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Türk ve Amerikan askeri unsurları tarafından müşterek devriyeler başlayacak.
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül -

Yanan ormanlarımız yok olan milli servet

Ormanlar bir milletin sahip olduğu en önemli doğal kaynaklarındandır.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Özel HaberEmre Yılmaz -

Unutulmak çağ dışılıktır

TÜKD Başkanı Hülya Yüksel kadın cinayetleri konusunda açıklama yaptı. Yüksel açıklamasında basın, iş dünyası, akademik camia ve başta devlet olmak üzere, kurum ve kuruluşlara kadın cinayetlerine dur denilmesini ivedilikle rica etti.
Devamını Oku
Öne ÇıkanMehmet Akgün -

İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen İtfaiye Meydanı'nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Öne Çıkan

İtfaiye Meydanı’nın Akıbeti ne olacak?

Acil kamulaştırılma alanı ilan edilerek Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen İtfaiye Meydanı'nın olduğu alana yurt yapılması planlanıyordu.
Mehmet Akgün -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Özel şirkete devlet reklamı

RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Bursa Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığını duyuran spot filmde; toplumu bilinçlendirici, uyarıcı ve eğitici içerik taşımadığını söyleyerek zorunlu kamu spotlarının iktidarın faaliyetlerini tanıttığı ve ticari iletişim unsurları içerdiği için mevzuata aykırı olduğunu söyledi.
Emre Yılmaz -
Devamını Oku
Özel Haber

Filenin sultanları gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasına ilk kez 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.
Mehmet Akgün -
Devamını Oku
Öne Çıkan

Basın kartı gönüllerde “sarı” Olmaya devam ediyor

Başbakanlık'a bağlı olan ve Sarı Basın Kartı’nın verildiği Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü kapatıldı, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na devredildi.
Mehmet Akgün -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR