“Büyük Birader sizi izliyor” alegorisini George Orwell’in “Bin Dokuz Yüz Seksen Dört”kitabından hatırlarsınız. Usta, kişisel verilerin devletin eline geçişinin vahametini 1948 yılında hikâyesi distopik bir dünyada geçen, alegorik , politik romanında yazdı.

Kitapta geçen “düşünce polisi” gibi kavramları da Orwell günümüze kazandırmıştır. Müthiş öngörüsü yetmiş yıl sonra distopik olmaktan çıkıp günümüzün acı gerçeği oldu. Geçen sene bu sütunlarda “Totalitarizm çağımızın acı gerçeğimi?” https://sonsoz.com.tr/totalitarizm-cagimizin-aci-gercegimi/ başlığıyla uzun uzun sorgulamış “Bunca sosyal medya iletişim olanakları olmasına karşın, bundan yarım asır sonra nerelere evrilecek dünyamız söyleyen pek çıkmıyor. Belki de gününü kavrıyamıyor kimse de ondan. Oysaki eski insanlara bakar mısınız? Nasıl da görmüşler önlerine, geleceğin edebiyatını yapmışlar, kurguladıkları ütopyaları romanlaştırmışlar. Gelin bugün biraz onlardan feyz alalım.” Dedikten sonra Eski adamlar bu işi biliyorlardı! diye ekleyerek“Geçmişigözden geçirme bağlamında Aldoux Huxley’in “Cesur Yeni Dünya” ütopik romanını yeni baştan dikkatle okuyunca “Yok artık adam 1932’de kestirmiş mi Dünyanın ne hale geleceğini” oldum. İkinci Dünya Savaşı öncesinde tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkmakta olduğunu hissettiği toplumun karmaşasını gösterdiği düşünsel tepkiler hissedildiği romanında Huxley çağdaş toplumun kusurlarını zekice olduğu kadar, acımasızca yargılamış, dahiyane taşlamıştı.

Nostramus benzeri kehanet sağlığımız bahane edilerek doğrulanıyor; 65+Yaş grubu havalandırmaya çıkarıldıklarında dolaşmalarına müsaade edilen bölgeyi geçtikleri anda Sağlık Bakanlığı tarafından telefonlarına indirilmiş “Hayat Eve Sığar” aplikasyonu aracılığıyla alınan bilgi doğrultusunda telefonla evlerine dönmeleri konusunda uyarıldılar Malum “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.” 2017’de çıkarılan Kişisel Verileri Kuruma Kanunu KVKK’nın 6’ncı maddenin birinci fıkrası ile sözümona güvence altına alınmıştır. Sözümona diyorum çünkü akabinde aynı maddenin üçüncü fıkrasında, “birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” denilerek bundan böyle ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, dininiz, mezhebiniz veya diğer inançlarınız, kılık kıyafetinizin kayıt altına alınmasının önü açılmıştır. Kanunun başında özel nitelikli kişisel veriler kişinin “açıkça rızası” alınmadan işlenemez dese de, bu maddenin devamında “kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” denilerek içimiz dışımız Büyük Biraderin radarına açılmıştır. Bre aman rızam kapalıdır deme hakkınız yok. Sağlık bahane dikiz şahane sizin anlayacağınız. Aynı kanuna göre kayıtlara geçmiş kişisel geçmiş verilerinizin silinmesini “unutulmak hakkı” maddesi gereğince talep edebiliyorsunuz ama o zaman da “sende hatırlanır olmasaydın birader” diyorlar adama!