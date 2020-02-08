10 yıldır işlem yapılmamış banka hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor.

Bu yıl da 15 Haziran’da 10 yıldır işlem yapılmamış hesapların devri yapılacak.

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Akıl akıl alır gibi değil…

Kredi alacaklarını takip ve tahsil konusunda adeta kartallaşan bankalar acaba bankada unutulan hesaplarla ilgili neden bu kadar kayıtsız kalıyor?

Hesap sahibi ölmüş olabilir, bir…

Alzheimer ya da benzer bir hastalığa yakalandığı için hesabını unutmuş olabilir, iki…

10 yıldır işlem yapılmamış hesapların TMSF’ye devrinden habersiz olabilir, üç…

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Bu kişilerin milyonlarca lirasının devlete intikali hiç de adil değil.

Yapılacak şey basit aslında:

Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi yoluyla kimin hangi ilde ve adreste oturduğu biliniyor.

Onlara veya onların yakınlarına bir haber ulaştırılıp banka hesabında işlem yapması istenebilir pekala.

Diyelim ki, bankaların bazı müşterilerinin Merkezi Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtları yok.

Onların da Emniyet örgütü vasıtasıyla bulunup haberdar edilmesi çok zor olmasa gerek.

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Bankalar şimdiye kadar büyük bir kayıtsızlıkla 10 yıldır işlem yaptırmayan müşterilerini arama zahmetine girmemiş, adeta, “Aman kim uğraşacak onlarla” diyerek hesapları toptancı bir anlayışla TMSF’ye devretme yoluna gitmiş…

Hiç olmazsa bundan sonra daha ciddi, tutarlı bir davranış sergilemeleri yerinde olur.

Türkiye’nin en kârlı sektörlerinden birine, kendilerini bu kârlılığa ulaştıran müşterilerini umursamayan, hiçe sayan tutumu hiç mi hiç yakışmıyor doğrusu.