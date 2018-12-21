Gösteri dünyasının meşhurları spor salonunda onca zaman harcayıp, litrelerce ter döküyorsa katiyen var bir sebebi.

Gösteri dünyasının tatilde bile spor salonlarından çıkmayan meşhurları arasında öyle ki bir akım var ki son senelerde hiç modası geçmiyor. Hatta kışın bile.

İşte soğuk havada bile karın adalelerini gösteren kısacık bluzlar ya da kazaklar giymekten çekinmeyen o ünlüler.

Gece- gündüz hatta tatilde bile sürekli egzersiz yapan ünlüler, onca ter döktükten sonra sahip oldukları karın adalelerini da gözler önüne sermekten çekinmiyor.

Yeri geldiğinde yoga, pilates ya da kardiyo egzersizleriyle edindikleri karın adalelerini da giysilerini buna göre seçerek gözler önüne sermek de bu akımın bir parçası.