Başakşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi Sohbetleri’ne konuk olan kanun virtüözü ve bestekar Göksel Baktagir ile çello sanatçısı Murat Süngü, sanatseverlerle buluştu.

Çello ve kanunun buluşmasında konuşan Göksel Baktagir, vücuttaki her merkezin bir frekansı ve rengi olduğunu belirterek, “Örneğin kalbimizin notası fa ve rengi yeşil” dedi.





“İNSAN VÜCUDUNDA YEDİ ENERJİ MERKEZİ VARDIR”





Başakşehir Belediyesi Kıraathane Sohbetleri’nin yeni yıldaki ilk konukları, ünlü kanun virtüözü ve bestekâr Göksel Baktagir ile çello sanatçısı Murat Süngü oldu. Müzik kültürü sohbetleri beğeniyle takip edilen ikilinin Başakşehir Millet Kıraathanesi’ndeki programına Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Konuklar, iki saat süren programda müziğe ve sohbete doydu.