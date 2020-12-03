Ünlü Rus kimyager Mendeleyev casus çıktı

Rusya, (DHA) – Rusya Dış İstihbarat Servisi SBR’nin Başkanı Sergey Narışkin, ünlü kimyager Dmitri Mendeleyev’in “19’ncu yüzyılın en büyük istihbaratçılarından biri olduğunu” açıkladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi SBR’nin Başkanı Sergey Narışkin Rus dergisine verdiği röportajda, 19 yy’da Rus İmparatorluğu Tarih Cemiyeti’nin Başkanı Prens Vyazemski, kimyager Dmitri Mendeleyev, coğrafyacı ve araştırmacı Nikolay Prjevalski ve edebiyatçı diplomat Aleksandr Griboyedov’un istihbarat faaliyetlerinde yer aldığını açıkladı. Mendeleyev’in Amerika ve Fransa’ya yaptığı seyahatler sırasında Amerkan keroseni ve dumansız barut üzerinde gizli bilgiler topladığı ileri sürüldü.

MENDELEYEV KİMDİR?

Dmitri İvanoviç Mendeleyev 8 Şubat 1834, Tobolsk’te doğmuş Rus kimyager ve mucittir. Periyodik tabloyu sıralamak için Periyodik Kanun’u bulmuş, bunun sayesinde o zamana kadar bulunmuş olan bazı elementlerin özelliklerini düzeltmiş, henüz bulunmamış 8 elementin özelliklerini de tahmin etmiştir. Mendeleyev daha 32 yaşında iken Sankt-Peterburg Üniversitesi’nde kimya profesörü oldu. Düzenlilikleri araştırmak için, elementleri özeliklerine göre sıraladı. Böylece kimyacıların sessiz bilgisayarı olan periyodik tabloyu elde etti. Bu cetvelden yola çıkarak o zaman henüz bilinmeyen bazı elementlerin bulunacağını ve onların bazı özelliklerini öngördü.