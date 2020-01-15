Ressam Ahmet Güneştekin, Bilfen Okulları’nda öğrencilerle buluştu. Kendi eserlerinin röprodüksiyonlarının öğrenciler tarafından yapıldığını gören Güneştekin, “Beni en çok mutlu eden, işini seven öğretmenlerin yetiştirdiği, zeki, özgüveni yüksek, yetenekli pırıl pırıl bir neslin yetişiyor olması” dedi.

Kültür, sanat ve sporda öğrencilerini deneyimli isimlerle tanıştırmak için etkinlikle düzenleyen Bilfen Okulları, dünyada ün kazanmış sanatçı Ahmet Güneştekin’i konuk etti. Fuaye alanında kendi eserlerinin röprodüksiyonlarının öğrenciler tarafından yapıldığını gören Güneştekin, duygu dolu anlar yaşadığını belirtti ve öğrencilerle bol fotoğraf çektirdi.



Okulun öğrencileri Naz İrem Türkmen’in keman ve Ahmet Akın Türkmen’in piyano sololarıyla başlayan söyleşide öğrencilerin yaptığı çalışmalardan çok etkilendiğini söyleyen ünlü ressam, “Bilfenli öğrenci ve öğretmenlerle buluştuk. Beni en çok mutlu eden, işini seven öğretmenlerin yetiştirdiği, zeki, özgüveni yüksek, yetenekli pırıl pırıl bir neslin yetişiyor olması. Ama en büyük sürpriz, okul salonunun fuayesinde ‘Hafıza Odası’ sergimden bazı eserlerin reprodüksiyonlarının öğrenciler tarafından yapılmış olması” dedi.