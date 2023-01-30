Ünlü piyanist Richard Clayderman, 5 Mart’ta İstanbul’da

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Dünyaca ünlü piyanist ve müzisyen Richard Clayderman, 5 Mart Pazar gecesi İstanbul’a geliyor. Görkemli kariyeri boyunca 80 milyondan fazla albüm satan, 70 platin, 270 altın albüme ve 2 binden fazla konsere imza atan Richard Clayderman, orkestra eşliğinde Maslak Tim Show Center’da sahne alacak.

Henüz 6 yaşındayken dedesi tarafından O’na hediye edilen eski bir piyano ile anadili olan Fransızca’dan daha kolaylıkla notaları okumaya ve piyano çalmaya başlayan, Londra Royal Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Pekin Senfoni Orkestrası ve Şangay Filarmoni Orkestrası gibi prestijli orkestralar ile unutulmaz performanslara imza atan, şov dünyasında en çok konser vermiş müzisyenlerin arasında olan Clayderman, 80’ler ve 90’larda birçok çocuğun piyano çalması için de ilham kaynağı oldu.