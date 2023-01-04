Ünlü oyuncudan kaza sonrası ilk açıklama

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ABD, (DHA) – ABD’de yeni yılın ertesi günü kar küreme aracıyla kaza geçiren ve geçirdiği ameliyatlar sonrasında durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen ABD’li ünlü film yıldızı Jeremy Renner’den, kaza sonrasında ilk açıklama geldi. Renner, ‘yazamayacak kadar dağıldığını’ belirterek mesajla birlikte ‘selfie’ fotoğrafını paylaştı.

Avengers gibi gişe rekortmeni filmlerde rol alan film yıldızı Jeremy Renner, Pazar günü Nevada eyaletindeki çiftliğinin etrafındaki karları paletli kar küreme aracıyla temizlerken bir kaza geçirmişti. Oyuncu helikopterle hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu açıklaması yapılmıştı. Jeremy Renner bugün kaza sonrası ilk açıklamasını yaparak sosyal medya hesabından “Nazik sözleriniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi yazamayacak kadar dağıldım. Ama hepinize sevgiler gönderiyorum” mesajıyla selfie fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi ancak hala yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu ifade edildi.

KAZA NASIL OLDU?

ABD basını Renner’ın bacağının kazayla paletli kar küreme aracının altında kalarak Renner’in metrelerce sürüklendiğini yazarken oyuncunun sözcüsü basına, “Jeremy’nin bugün erken saatlerde kar kürerken hava şartlarıyla ilgili bir kaza geçirmesinin ardından aldığı yaralarla kritik ama stabil durumda olduğunu doğrulayabiliriz” açıklamasını yapmıştı.

Renner’ın komşuları ve görgü tanıkları, oyuncunun kış fırtınası sebebiyle karla kapanan çevre yolları açmak için karları kürediğini, Renner’ın kazanın hemen sonrasında aldığı yaralarla kan kaybettiği ve doktor olan başka bir komşunun Renner’in bacağına kan kaybını durdurmak için turnike yaptığını ifade etmişti.

FOTOĞRAFLI

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