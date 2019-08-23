Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı

Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut’un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.

KAN DONDURAN CİNAYETE SESSİZ KALMADILAR

Eşinin saldırısına uğrayan Emine Bulut’un çıkan görüntülerde “Ben ölmek istemiyorum” derken kızı da “Anne lütfen ölme” diye feryat etti. Aralarında Haluk Levent ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu ünlü isimler, izledikleri kan donduran cinayet görüntüleri sonrası Twitter hesaplarından şöyle tepkiler gösterdi: