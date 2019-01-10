Norveçli multi milyoner iş adamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen’in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Norveç medyası, 31 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadının fidye için kaçırıldığını duyurdu. Fidyecilerin, iş adamından karısını serbest bırakmak için 9 milyon Euro talep ettikleri bildirildi. Norveç’teki NRK tvsine göre, fidyeciler, 9 milyon Euroluk kripto para üniteyi Monero fidye olarak talep ediyor.

Polis, saldırganların kaçırdıkları hanımı öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını açıkladı. Norveç’teki Kapital ekonomi mecmuasına göre Tom Hagen’in ülkenin en zenginleri sıralamasında 172’inci sırada yer alıyor.

