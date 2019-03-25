Yozgat’ın ünlü edebiyatçısı ve ödüllü romancısı N. Abbas Sayar anısına doğumunun 96.yıldönümünde Başkentte ‘Yozgatlılar platformu’ tarafından düzenlenen konferansa büyük bir katılım olurken konuşmalar ilgiyle izlendi.

Ankara Yargıtay evi salonunda düzenlenen toplantıya Yozgat’tan konuşmacı olarak davet edilen Yozgat Gazeteciler Cemiyeti başkanı Osman Hakan Kiracı ile Yozgat gazetesi yazarlarından avukat-şair ve edebiyatçı Celal Kapusuzoğlu katıldı.

Kiracı ve Kapusuzoğlu ünlü romancımız Abbas Sayar’ın edebiyatımızda yerini, eserlerini, anılarını ve yaşamını anlattı.

Konferansın ardından toplantıda hazır bulunan Yozgat platformu üyelerinden Salim Taşcı, Yahya Aksoy ve Fevzi Öztürk de Abbas Sayar’a dair anılarından kısa başlıklarla söz ettiler.

AÇILIŞ KONUŞMASI ÖZDÖL’DEN.

Yozgatlılar Platformu, Mart ayı buluşmasında doğumunun 96.yılı nedeniyle Abbas Sayar’ı gündemine alarak konferanslı bir anma programı düzenledi. Buluşmada yemek öncesi gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını platform adına emekli bürokrat Dursun Özdöl yaptı. Abbas Sayar’ın Yozgat’ın yetiştirdiği en önemli bir şahsiyet olduğunu ve onu doğum yıldönümünde anmak için bu ay programın gündemini merhum Sayar’a ayırdıklarını ifade eden Dursun Özdöl bir de Abbas Sayar’dan şiir okuduktan sonra mikrofonu ilk konuşmacı Celal Kapusuzoğlu’na bıraktı.

KAPUSUZOĞLU: ONUN ESERLERİNİ OKUTMAK GÖREVİMİZ OLMALIDIR

Avukat, şair ve edebiyatçı Celal Kapusuzoğlu konferansında katılımcı hemşerilerine merhum Abbas Sayar’ın şiirlerini, hikayelerini ve felsefi görüşlerinin özetini sundu. Abbas Sayar’ın eserlerindeki edebi dil, konu ve karakter hakkındaki tespitlerini dile getiren Celal Kapusuzoğlu, ”Abbas Sayar, şiirlerinde aruz vezni dahil pek çok vezni kullanabilen güçlü bir şairdir” dedi.

Kapusuzoğlu, merhum Sayar’ın sanatçı yeteneklerini anlatırken de özetle şunları söyledi:

“Abbas Sayar çağın aynası bir şair olduğu gibi, çağına tanıklık eden yaşadığı dönemdeki Yozgat insanının aşklarını, ekonomik sıkıntılarını ve hayal kırıklıklarını anlatan usta bir yazardır. Yılkı Atı, Can Şenliği ve yorguna mı sıkı sar adlı eserleri insan üzerine yazılmış en güzel hikayeleridir.”

Kapusuzoğlu, dikkatle izlenen konferansında Abbas Sayar’ın şiir, roman, hikaye ve bütün eserlerinin her Yozgatlının okuması ve okutması gerektiğini de söyledi.

KİRACI: ABBAS SAYAR AYNI ZAMANDA BİR MÜTEFEKKİRDİR

www.yozgat gazetesi.com yönetmeni ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı da konuşmasında üstat Abbas Sayar’ın Yozgat’ın ilk gazetecisi, ödüllü bir romancısı, ünlü bir şairi, yazarı ve ressamı olmasının yanı sıra Türk edebiyat dünyasının nitelikli bir mütefekkiri olduğunu belirterek “ Çok çeşitli ve derinlikli yetenekleri onun kişiliğinde buluşmuş ülkemizde böylesine kaç düşünür var bilmiyorum. Abbas Sayar, Yozgat için başlı başına bir değerdir.96.doğum yıldönümü vesilesiyle merhuma Allahtan bir kez daha rahmet diliyorum” dedi. Abbas Sayar’ı Yozgat’ta yaşadığı 1971-1989 yılları arasında 18 yıllık süreçte dostluk ilişkileri içerisinde yakından tanıyan bir meslektaşı olmaktan gurur duyduğunu ve birlikte yaşadığı otak anılarını dile getiren Osman Hakan Kiracı,90’lı yıllarda ‘Yozgat’ gazetesinde tefrika edilen ve 2017 yılında basılan “Yozgat var-Yozgatlı yok” adlı kitabın 1920 ila 1990 yılları arasındaki yarım asırlık süreçte Yozgat’ı tarihsel, sosyo ekonomik, siyasal, ideolojik, kültürel ve toplumsal açıdan anlatan tek eser olduğunu vurguladı. Kiracı, şunları söyledi:

“Yozgat’ta bir mütefekkir vasfındaki yazarın 2017 yılında Yozgat’ı her yönüyle anlatan, adı Yozgat gerçeğini vurgulayan bir mesajı içeren “Yozgat Var, Yozgatlı yok “ismiyle önemli bir eseri yayınlanıyor. Ama asgari 1,5 milyon Yozgatlının yaşadığı bu dünyada böylesine bir kitap 10 yılda 1500 veya 2000 kişi tarafından okunabiliyor. Bu acı realite bize Abbas Sayar’ın haklılığını bir kez daha onaylıyor. Evet, bir kez daha anlaşılıyor ki; Yozgatlı şuurundaki hemşerilerimizin giderek azaldığı bir dünyada yaşamaktayız.”

Merhum Abbas Sayar’ın ömrünün son 10 yılını geçirdiği Ayvalık’tan yazıp yolladığı Ayvalık mektuplarına da kısaca değinen YGC başkanı Kiracı, “Üstadın o mektuplarının anlam yüklü metinlerinde kahır, sitem, özlem ve karamsarlıklarla ve hüzünle dolu ince satırları vardı. Merhum, gerçek bir Yozgat sevdalısıydı. Sağlığında hep ‘Yozgat” derdi. Ölümünden önce de “Beni Çatak mezarlığına gömün “demişti. Ruhu şad olsun” dedi.

ANMA GECESİNDE KİMLER VARDI?

Yozgatlılar platformunun önceki akşam Abbas Sayar’ı doğumunun 96.yıldönümünde anmak için düzenlediği vefa gecesinde şu isimler hazır bulundu.

Ahmet Ünver, Ali İhsan Tepetaş, Ali İyibil, Amir Çiçek, Bekir Alpay, Burhan Öztürk, Cafer Oğuz, Cengiz Divanlıoğlu, Dursun Özdöl, Durhasan Koca, Derviş Demirbaş, Erol Akkaya, Fevzi Öztürk, İhsan Özdöl, Hüseyin Yücel, Kamil Dursun, Mesut Güneş, Mustafa Çağlayan, Mustafa Erkılıç, M. Nedim Üçok, Necati Uyar, Orhan Yalçınkaya, Özer Köksal, Salim Taşcı, Salih Kaan, Seçkin Otan, Sedat Balak, Serdar Bozkurt, Seyit Yenişan, Soner Büyüktaşkın, Şevki Karslı, Utkan Araslı, Vedat Kocaoğlu, Yavuz Aksoy, Yakup Nurdoğdu, Yaşar Tuncer, Yahya Aksoy, Yücel Dağıstanlıoğlu ve Yusuf Ozan…