Ünlü DJ Yung Felix Alanya’da konser verdi

DÜNYACA ünlü Hollandalı DJ Yung Felix, Antalya’nın Alanya ilçesinde konser verdi. Yaptığı müziklerin yanı sıra şarkı da söyleyen Yung Felix eğlence merkezini dolduran 2 bin kişiyi coşturdu.

‘Loco’ şarkısıyla adını duyurup, dünya müzik listelerinde yükselişe geçen DJ Yung Felix, Alanya’daki ünlü eğlence mekanı Illusion Event Hall’da sahneye çıktı. Lazer şovla başlayan gece dans gösterileriyle devam etti. Sahneye çıkan akrobasi dansçıları yaklaşık 10 metre yükseklikte iple sarkarak dans etti. Sahnede ise en çok alkışı, saçlarından ipte asılı halde dans eden Asyalı kadın aldı. Dans gösterilerinin ardından sahneye DJ Yung Felix çıktı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konsere Felix hit şarkısı ‘Loco’ ile başladı. Konseri izleyenlerin eşlik ettiği şarkıyı söylemesinin ardından DJ Yung Felix mikserin başına geçerek sevilen şarkılarını çaldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Yung Felix, eğlence severleri coşturdu.

‘YENİ ŞARKIMI İLK KEZ SESLENDİRECEĞİM’

Konser öncesinde konuşan DJ Yung Felix, Alanya’yı çok sevdiğini belirterek, “Alanya güneşli ve şehir olarak çok güzel. İnsanlarını da çok beğendim. Mekan güzel, her şey çok hoşuma gitti. Şu an yeni şarkılarım hazır. Yeni şarkılarımdan birini de ilk kez bu sahnede seslendireceğim. Çok terleyeceğim ama sahne çok güzel olacak” dedi.

İşletme sahibi Sait Alibeyoğulları da sezon boyunca Demet Akalın, Hakan Altun, Berkay gibi birçok yerli ünlünün yanı sıra dünyaca bilinen şarkıcı ve DJ’lerden oluşan toplam 110 konser vereceklerini söyledi.