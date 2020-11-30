Ünlü dizinin setinde olay; kadın çalışanlara laf atıp kavga çıkaran 3 kişi gözaltına alındı

Ramazan EĞRİ – Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA – MALTEPE’de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkolün etkisinde oldukları iddia edilen kişiler tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Çıkan kavga sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Saldırganların çok sayıda suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 03.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi.

İddialara göre, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin çekimlerinin yapıldığı otelde kalan Gülcan S., Burçak Ç. ve Bercin A. isimli set çalışanları odalarına gittikleri sırada, otelde kalan 3 kişi tarafından sözlü tacizine uğradı. Kadın çalışanlar, odalarına girdikten sonra dizi oyuncuları da odaya geldi. Hemen ardından ise 3 kişi de fotoğraf çektirme bahanesiyle odanın önüne geldi. Oyuncular şüphelilerin alkollü olduğunu fark ederek fotoğraf çektirmeyi kabul etmedi.

KAPILARI TEKMELEDİ, KAVGA ÇIKARDI

Oyuncular otelin lobisine inerken bir şüpheli, set çalışanlarının kaldığı oda kapısını tekmeledi. Çalışanlar korku içinde kapıyı kilitlerken, çalışan Gülcan S. otel odasının penceresine çıkarak yardım istedi. Sesleri duyan dizi oyuncuları olayın yaşandığı kata geldi. Şüpheliler ile oyuncular arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların tartışması lobide de devam etti. Gerginliğin ardından oyuncular ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Olay yerindeki polis ekipleri ise kavgaya müdahale etti. Batuhan K., Arif Y. ve Şiyar A. isimli şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR

Şüphelilerden A.Y.’nin 16’sı evden hırsızlık, görevi yaptırmamakta direnme, çok sayıda iş yerinden ve otodan hırsızlıktan, Şiyar A.’nın uyuşturucu madde kullanımı ve kasten yaralama, Batuhan K.’nın ise kasten yaralama, uyuşturucu kullanımı, reşit olmayan kıza cinsel ilişki ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi. 3 kişi emniyette alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Öte yandan şüphelilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunları uyarınca da toplamda 9 bin 540 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin otel koridorunda dolaştığı, bir şüphelinin oda kapısını tekmelediği, dizi oyuncularının ve çalışanların kata geldiği ve lobide yaşanan gerginliğin ardından kavga çıktığı görülüyor.