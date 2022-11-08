Üniversitelilerin içinde bulunduğu otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’nın Gönen ilçesinde, üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan 4 öğrenciden Yaren Bayram hayatını kaybetti.

Kaza, Gönen ilçesinde meydana geldi. Emine Nur K.’nin kullandığı 35 R 5282 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksek Okulu birinci Sınıf Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri E.N.K., T.A., Y.K. ve Yaren Bayram yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yaren Bayram hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan ve tedavileri devam eden 3 öğrencinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

REKTÖR, SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rektör Çatal açıklamasında “Üniversitemiz Gönen Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerimizin içinde bulunduğu otomobilin yol kenarındaki ağaçlara çarpmasıyla oluşan kazada, 4 öğrencimiz ağır yaralanmıştır. 1 öğrencimiz tüm müdahalelere rağmen maalesef hastanede hayatını kaybetmiştir. Diğer öğrencilerimizin tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah’tan rahmet, yaralı öğrencilerimize acil şifa diliyorum. Yaralı öğrencilerimizin tedavi süreçleri üniversitemizce yakından takip edilmektedir” dedi. (DHA)

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