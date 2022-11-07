ÜNİVERSİTELİLER ORYANTİRİNGLE ANKARA’YI KEŞFETTİ

- Reklam -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AnkaraAKS ile Sürdürülebilir Etki ve Ekolojik Planlama Derneği iş birliğiyle; Ankara’daki farklı üniversitelerden gençlerin bir araya geldiği oryantiring etkinliği düzenlendi. Ulus’ta gerçekleşen etkinliğe katılan gençler, tarihi mekânlardaki hedefleri belirlenen sürede bulmak için yarışırken kenti de keşfetme fırsatı buldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihini ve değerlerini tanıtmaya devam ederken diğer yandan da sportif faaliyetleri desteklemeye devam ediyor.

ABB, AnkaraAKS ile Sürdürülebilir Etki ve Ekolojik Planlama Derneği (STEP) iş birliğiyle; “Ulus’ta Oryantiring” etkinliği düzenlendi. Ankara’daki farklı üniversitelerden gençlerin bir araya geldiği etkinlikte 30’a yakın genç, tarihi mekânlardaki hedefleri belirlenen sürede bulmak için kıyasıya yarıştı.

- Reklam -

TARİHİ MEKÂNLAR TANITILIYOR

Ankara 101 etkinliği kapsamındaUlus Meydanı’nda bulunan Ankara Zafer Anıtı’ndan başlayan oryantiring yarışması, Julianus Sütunu’nda son buldu. Özellikle üniversite okumak için farklı şehirlerden gelen öğrencilerin yer aldığı yarışmada sporcular, işaretlenen hedeflere harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede ulaşmaya çalıştı.

Ankara’daki tarihi mekânları rotayı oluşturduğu oryantiring etkinliğinde, gençler hem eğlendi hem de tarihi mekânları yakından tanıma fırsatı buldu. Yarışma sonunda kazanan takım çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

ABB olarak gençleri çok önemsediklerini, tarihi ve kültürel bir bilinç yaratmak istediklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Alp Aykut Çıngır, “ABB olarak gençleri çok önemsiyoruz. Ankara, üniversiteler şehri ve üniversitelerle iş birliği bizim için çok önemli. Bu kapsamda Ulus’ta oryantiring yarışması için gençlerimizle bir araya geldik. Amacımız tarihi ve kültürel bir bilinç yaratmak. Ayrıca, Ulus’taki bu önemli ve tarihi kültürel zenginliğe dikkat çekmek istiyoruz. Katılım sağlayan gençlerimize çok teşekkür ediyoruz. Katılımın artarak tüm Ankara genelinde yaygınlaşmasını bekliyoruz” dedi.

GENÇLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Üniversitelileri bir araya getiren oryantiring etkinliği tam not alırken, katılımcılar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Elif Çora: “STEP Derneği olarak farkındalık çalışması olma özelliği taşıyan Ulus’ta Oryantiring etkinliği için buradayız. Belediyemize teşekkür ederiz.”

-Ece Özyaşlı: “STEP Derneği olarak Ulus’un tarihi çok katmanlı yapısını tanıtmak için buradayız. Burası Cumhuriyet Dönemi ve Roma Dönemi’nin bir arada bulunduğu tarihi merkez olduğu için üniversitelilere hem deneyimletmek hem de çok gelinen bir yer olmadığı için Ulus’u sevdirmek amacıyla bu etkinliği kurguladık. Belediyemize de vermiş olduğu destekler için çok teşekkür ederiz.”

-Kadir Gürbüz: “Öğrenciyim ve ekip arkadaşlarım ile geldik. Ankara’nın özellikle Ulus ve Sıhhiye bölgesi en köklü ve şehrin etrafına kurulduğu bir bölge… Bu bölgeyi tanıyarak aslında kentin gelişimsel dokusunu görmüş olacağız. ABB’ye yaptığı bu çalışma için çok teşekkür ederim. Çünkü bu tip etkinliklerle üniversite öğrencilerinin bir araya getirilmesi ve zaman geçirebilmeleri çok güzel olduğunu düşünüyorum.”

-Sibel Anılır Bulut: “Güzel bir gün geçirdik ve etkinlikten çok memnun kaldık. Ankara’yı Ankara’da yaşayanlar genellikle çok iyi bilmez, Ulus’u bildiğimi zannettiğim hâlde yeni yerler öğrendim. Yeni yerler gördük. Birbirimize ‘Eve gidince bunların tarihini okuyalım’ değimiz güzel bir gün oldu. Zorlu bir maratondu ama yarışmayı kazandık. Belediyemize ve derneğimize çok teşekkür ederiz.”