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9 Nisan 2019
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Üniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattı
Üniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattı
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Üniversiteliler, ilkokul öğrencileri için pazarda terlik sattı

Editör Editör

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Gaziantep’te bir grup üniversite öğrencisi, Diyarbakır’da öğrenim gören ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisilerine yardım etmek amacıyla bir hayırseverin bağışladığı terlikleri pazarda sattı.

Üniversiteliler, satıştan elde ettikleri parayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Diyarbakır’a giderek, 4 köy okulunda öğrenim gören 200 öğrenciye dağıtacak.

Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinden Zaim Başaslan öncülüğünde bir araya gelen üniversiteliler, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencileri için daha önce 1 TL toplayarak başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde pazarda terlik sattı. Üniversite öğrencileri, bir hayırseverin bağışladığı 500 terliği, Güvenevler Mahallesi’nde kurulan semt pazarında tezgah açıp, satışa sundu. Şarkılar söyleyip, tezahüratlar yaparak müşterileri tezgahlarına çekmeyi başaran öğrenciler, terlik satışından elde edilen parayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Diyarbakır’daki 4 köy okulunda öğrenim gören 200 öğrenciye, ulaştıracak.

Öğrenciler ile pazar tezgahında satış yapan Zaim Başaslan, “Bir hayırsever 500 terlik verdi. İlk anda terlikleri ne yapacağımızı bilemedik. Sonra öğrenciler, terlikleri pazarda satmayı önerdi, tezgah kurduk. Böyle bir ilgi olacağını tahmin etmiyorduk. Vatandaşlar, böyle bir organizasyondan dolayı çok mutlu oldu. Öğrencilerim için de unutulmaz bir anı oldu. Buradan elde edilecek gelirle Diyarbakır’daki çocukların gönüllerine dokunacağız” dedi.

Daha önce düzenledikleri kermes ve pazardaki terlik satışından elde ettikleri gelir ile yaklaşık 10 bin TL topladıklarını ifade eden Başaslan, “Diyarbakır’da bulunan köy okulları için bu organizasyonu yaptık. 23 Nisan’da Diyarbakır’a gideceğiz ve 4 köy okulundaki çocuklara bayram coşkusu yaşatacağız” diye konuştu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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