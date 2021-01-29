Üniversiteli Mehmet Ali’yi öldüren baba ve 2 oğluna 12’şer yıl hapis

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel’i (23) ablasına şiddet uygulayan eniştesi hakkında konuşmak için geldiği evlerinde demir çubuk ve sopa ile döverek, öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Koç (71) ile oğulları Adil (48) ve İsa (46) Koç ‘kasten öldürme’ suçundan önce müebbet hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği kanaati ve sanıkların tutukluluk süresi gerekçesiyle baba ve 2 oğluna verilen hapis cezası, 12’şer yıl 6’şar aya düşürüldü.

Olay, 27 Mayıs 2020’de, Selçuklu ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak’ta meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2’nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan ablası Gülsen Koç’un eşi Mehmet Koç’tan şiddet gördüğünü öğrendi. Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşı Oğuzhan Üzel’i de alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre, konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç, Demirel’i demir çubuk ve sopalar ile dövdü. Ağır yaralanan Demirel, sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Üniversiteli Mehmet Ali Demirel, 30 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

Baba Koç ile oğulları, olay sonrası gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Adil Koç ve İsa Koç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Hüseyin Koç da Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı. Baba ve oğulları, ifadelerinde, suçlamaları kabul etmeyerek, Mehmet Ali Demirel’in bahçe duvarından atlayarak, kaçmaya çalıştığı sırada düşmesi sonucu başını çiçekliğin kenarına çarptığını ileri sürdü.

KÜNT KAFA TRAVMASI SONUCU ÖLMÜŞ

Üniversiteli Mehmet Ali Demirel’in ön otopsi raporunda; künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi.

‘HAKSIZ TAHRİK’ İNDİRİMİ UYGULANDI

Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılanan Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile karar duruşmasına katıldı. Hüseyin Koç, son savunmasında suçlamayı kabul etmeyip, ”Maktul yere düştüğü için bilincini kaybetti. Gece olduğu için duvardaki telleri fark edemedi. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

İsa Koç ise ”Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben polis gelmediği için iki kez aradım. Kayıtlar incelensin. Ben dışarıdaydım. Olayla ilgim yok. Maktul babama saldırmasını engellemek için elimi kaldırdım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen Adil Koç da beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, baba ve 2 oğluna önce ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 15’er yıla indirdi. Sanıkların tutukluluk süresi de göz önüne alınarak, hapis cezaları, 12’şer yıl 6’şar aya düşürüldü.

​FOTOĞRAFLI