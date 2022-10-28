Üniversiteli Kübra’ya okula giderken köpekler saldırdı

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de, üniversite öğrencisi Kübra Nayman’a (20), okula giderken başıboş köpekler saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılıp, yaralı olarak hastaneye götürülen genç kızın sırtı, başı ve kollarına dikiş atıldı.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında, Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesi’nde meydana geldi. Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim gören üniversite öğrencisi Kübra Nayman, okula giderken çok sayıda başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Nayman, çevredekilerin yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtarıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralı öğrenciyi, Ürgüp Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Nayman, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘YAKLAŞIK 15 KÖPEK VARDI’

Yaşadıklarını anlatan Kübra Nayman, “Okula giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekleri gördüm. Biri havlamaya başladı ama ben evimde de evcil hayvan beslediğim için hiçbir şey yapmadım. Sadece durdum ve olan oldu. Her 2 koluma 15 dikiş atıldı. Yaklaşık 15 köpek vardı. Toplu halde duruyorlardı. Biri havladı hepsi üzerime doğru geldiler. Çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldum” diye konuştu.

‘YARDIM İSTİYORUZ’

Baba Hasan Nayman ise “Biz böyle bir şeyle ilk karşılaştık. Kızımın sırtında var ve kafasında 4 dikiş var. Kollarına dikişler atıldı. Belediyeler bu köpekleri toplayıp, salıvermesinler. Biz devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Bunu benim çocuğuma olduğu için değil, bir başkasının çocuğuna da olmasın. Hayvanseverlik iyi, ona buna dava açıyorlar ama bu çocuğun elinde, yüzünde bir şey olsaydı kim sahip çıkacaktı?” ifadelerini kullandı.

‘ARABAYLA GİDİNCE KÖPEKLER DAĞILDI’

Olaya tanık olan Sevgi Erdem de “Sabahleyin işe gidiyordum. Biraz ilerledim, bir kız çocuğunu 10-15 köpek ortaya almışlar saldırıyorlardı. Bir araç gördüm marketin önünde hemen onlara söyledim. ‘Köpekler çocuğu parçalıyorlar’ deyince, bu vatandaş fırladı. Arabayla hızlı şekilde köpeklerin üzerine doğru gidince köpekler dağıldı. Bu köpekler insanları tehdit ediyor. Sonrasında yaralı kız hastaneye götürüldü” dedi. (DHA)

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