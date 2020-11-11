Ana Sayfa Güncel Haberler Üniversiteli Cennet’i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü – Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Diyarbakır’da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Alatosun Mahallesi Darbi mezrasında küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mehmet Hamsa'nın (60) 200 koyunundan çoğu gebe...
Van depreminde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir mezarı başında anıldı
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- Van'da yaşanan depremde kaldığı otelde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir, ailesi ve meslektaşları tarafından Tunceli'deki mezarı başında anıldı. Cem...
Kayseri Valisi Günaydın’a hakarete 2 yıla kadar hapis istemi
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal medyadan paylaştığı mesajın altına, hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu iddiasıyla Y.Ö. (45) hakkında...
Ankara’da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)- ANKARA'da kontrolden çıkan otomobilin, beton bariyere çarptığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Mamak ilçesi...