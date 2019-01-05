Ana Sayfa Video Haber Üniversitede öğrendiği tenisi, memleketinde öğrencilere öğretiyor Üniversitede öğrendiği tenisi, memleketinde öğrencilere öğretiyor Video Haber Üniversitede öğrendiği tenisi, memleketinde öğrencilere öğretiyor YazarEditör -5 Ocak 2019 50 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Üniversitede öğrendiği tenisi, memleketinde öğrencilere öğretiyor http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_01/2019_01_05/2161462/sirnak_universitede_ogrendigi_tenisi_memleketinde_ogrencilere_ogretiyor.mp4 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber Engelleri aştı, milli formayı kaptı Video Haber ASELSAN’dan yeni tanıtım filmi Video Haber Sobaya kömür atıp uyuyan 5 kişilik aile, zehirlendiFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankarakar yağışlı enter location 1 ° C 2 ° 0 ° 74 % 1kmh 90 % Cts 4 ° Paz -2 ° Pts -3 ° Sal -4 ° Çar -5 ° @sonsozgazete5.094 TakipçilerTakip Et