Üniversitede cinayet. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ı okulda silahla vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar’ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti.

Üniversitede cinayet… Allah’ım ne hale geldik? Hukuk öğrencisi, öğretmeni öldürdü

Hasan İsmail H. burada tartıştığı Ceren Damar’ı önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurdu.

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli ise büyük panik yaşadı. Öğrenciler ve personel panik içinde dışarıya çıktı. Hasan İsmail H., olayın ardından otomobille kaçtı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Damar’a odasında müdahale etti. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına karşın, aşırı kan kaybeden Damar kurtarılamadı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANINDAN TAZİYE

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle tepki gösterdi:

“Çok üzgünüm. Söz bulamıyorum. Çankaya Hukuk İş Hukuku asistanı Ceren kızımızı vurdular. Fakültede, odasında…

Sabah kopya çekerken yakaladığı sorunlu öğrenci, akşam beşte babasının silahı ile gelip odasında vurmuş Ceren’i. Daha yeni evliydi. Çok üzgünüm. Çok.”