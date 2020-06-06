Üniversiteler tanıtım günlerini hem yüz yüze hem de online olarak yapmaya başladı. Dijital ortamda gerçekleşen tanıtım günleri hakkında konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, tanıtımların sınava odaklanmada yardımcı olacağını söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversite tanıtımları bu yıl online olarak da gerçekleştiriliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin 27 – 28 Haziran 2020 olarak güncellenmesinin ardından üniversiteler aday öğrenciler için hazırlıklarına başladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde her gün saat 16.00’da gerçekleşen ‘Online Tanıtım Günleri’ hakkında konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Sınav tarihini değişmesi bazı öğrencilerde dikkat dağınıklığına neden oldu. Tanıtım günleri sınava aslında odaklanma sürecinin bir parçası” dedi. Üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş ise, tercih yapacak öğrencilerin güvenilir kaynaklara başvurması gerektiğine dikkat çekti.