Üniversite öğrencilerinden organ bağışı için farkındalık videosu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde okuyan bir grup öğrenci, organ bağışına dikkat çekmek için video klip hazırladı.

Kentte gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Yardım Elim Olur Musun Topluluğu üyeleri organ bağışına dikkat çekmek için farkındalık videosu hazırladı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde okuyan ve pandemi nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, evlerinden çektikleri videoyu arkadaşları aracılığı ile paylaştı. Videoda, organ bağışının nasıl yapıldığı ve kimlerin bağış yapabileceği anlatıldı.

Topluluklarının gönüllülerden oluştuğunu ifade eden Yardım Elim Olur Musun Topluluğu Başkanı Rıza Diler, “Pandemiden dolayı etkinlik yapamadığımız için şu an günümüzde çok fazla organ nakli, organ bağışı bekleyen insanların bu olaya daha sıcak bakabilmesi için Türkiye’nin farklı illerinde olan öğrenci kardeşlerimizle beraber farkındalık videosu oluşturmak istedik. Herkes kendi evinden organ bağışı nasıl yapılabilir, bu konuya nasıl dikkat çekebiliriz, bunun için bir çalışma yaptı. Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşımını yaptık. Tepkiler çok güzel. İnsanlar, sağlığında organ bağışı yapabildiklerini öğrendiler. Vefat ettikten sonra bağış yapabileceklerini öğrendiler. Güzel ve olumlu sonuçlar aldık” dedi.

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